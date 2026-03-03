एका भांड्यात मासे घेऊन त्यात मीठ, हळद आणि लिंबाचा रस घालून १०–१५ मिनिटे मुरत ठेवा.
दुसऱ्या भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, गरम मसाला आणि आलं-लसूण पेस्ट एकत्र करा.
त्यात थोडे थोडे पाणी घालून घट्टसर आणि गाठी नसलेले पीठ तयार करा.
मुरवलेले माशांचे तुकडे या पिठात घालून चांगले कोट करून घ्या.
कढईत तेल गरम करा. तेल चांगले तापल्यावर माशांचे तुकडे एकेक करून मध्यम आचेवर सोडा.
पकोडे सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. किचन टिश्यूवर काढून गरमागरम चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
