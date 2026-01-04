डोसा पीठात थोडं पाणी घालून मध्यम पातळ सुसंगततेचं पीठ तयार करा.
नॉन-स्टिक किंवा लोखंडी तवा मध्यम आचेवर तापवून त्यावर थोडंसं तेल लावा.
तव्यावर एक पळी पीठ ओतून गोलाकार पसरवा.
डोशावर थेट एक अंडं फोडा आणि चमच्याने संपूर्ण डोशावर हलक्या हाताने पसरवा.
त्यावर कांदा, हिरवी मिरची, कोथिंबीर, मीठ आणि तिखट शिंपडा.
झाकण ठेवून डोसा खालून कुरकुरीत आणि अंडं पूर्ण शिजेपर्यंत शिजू द्या.
डोसा दुमडून गरमागरम नारळाची चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा तुकच्या आवडत्या डीपसह खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
