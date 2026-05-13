पाकिस्तानमध्ये १ लीटर पेट्रेलची किंमत किती आहे?

13 May 2026

Author: Shreya deshmukh   

किंमत वाढ

पाकिस्तानातील पेट्रोलचे मोठ्या प्रमाणात दर वाढत आहेत.

प्रति लीटर ४१४.७८ रू

९ मे २०२६ नंतर पेट्रोलच्या किंमती सर्वाधिक वाढल्या असून ४१४.७८ रू प्रति लीटर झाले आहे.

पेट्रोलच्या दरासोबतच डिझेलच्या दरातही वाढ झाली असून ४१४.५८ रू प्रति लीटर झाले आहे.

डिझेलच्या दरात वाढ

गेल्या तीन महिन्यात तेलाच्या किंमती ६४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

६४ % नी वाढल्या

१ फेब्रुवारी २०२६ ला पेट्रोल जवळजवळ २५३ रु प्रति लीटर असून सध्या ४०० रु पेक्षा वाढले आहे.

सर्वाधिक वाढ

ईरान-अमेरिका युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.

युद्ध

पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल भारताच्या तुलनेत २.५ पटींने महाग आहे.

२.५ पटींने महाग

