पाकिस्तानातील पेट्रोलचे मोठ्या प्रमाणात दर वाढत आहेत.
९ मे २०२६ नंतर पेट्रोलच्या किंमती सर्वाधिक वाढल्या असून ४१४.७८ रू प्रति लीटर झाले आहे.
पेट्रोलच्या दरासोबतच डिझेलच्या दरातही वाढ झाली असून ४१४.५८ रू प्रति लीटर झाले आहे.
गेल्या तीन महिन्यात तेलाच्या किंमती ६४ टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
१ फेब्रुवारी २०२६ ला पेट्रोल जवळजवळ २५३ रु प्रति लीटर असून सध्या ४०० रु पेक्षा वाढले आहे.
ईरान-अमेरिका युद्धजन्य परिस्थितीमुळे तेलाच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे.
पाकिस्तानमध्ये पेट्रोल भारताच्या तुलनेत २.५ पटींने महाग आहे.
