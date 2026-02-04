मुंबईच्या जवळ असणारे शहर वसई विरार गावाची जाणीव करून देते.
मुंबईची आरे कॉलनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येते, त्यामुळे येथे हिरवळ फार असते.
मुंबई-ठाण्यापासून काही मिनिटांच्या हाकेवर असणारे भिवंडी अगदी गावाची जाणीव करून देते.
मुंबईपासून तासाभरावर असणारा उरण नवी मुंबईचा गावस्वरूप भाग.
बोरिवलीच्या जवळ असणाऱ्या गोराईमध्ये जंगल आहेत.
भाईंदरमध्ये स्थित उत्तन फार सुंदर ठिकाण आहे.
