दिसायला गाव पण मुंबई! शहरात राहून गावचा फील

Life style

04 february 2026

Author:   दिवेश चव्हाण

मुंबईच्या जवळ असणारे शहर वसई विरार गावाची जाणीव करून देते.

वसई विरार

Picture Credit: Pinterest

मुंबईची आरे कॉलनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात येते, त्यामुळे येथे हिरवळ फार असते.

आरे

Picture Credit: Pinterest

मुंबई-ठाण्यापासून काही मिनिटांच्या हाकेवर असणारे भिवंडी अगदी गावाची जाणीव करून देते.

भिवंडी

Picture Credit: Pinterest

मुंबईपासून तासाभरावर असणारा उरण नवी मुंबईचा गावस्वरूप भाग. 

उरण

Picture Credit: Pinterest

बोरिवलीच्या जवळ असणाऱ्या गोराईमध्ये जंगल आहेत. 

गोराई

Picture Credit: Pinterest

भाईंदरमध्ये स्थित उत्तन फार सुंदर ठिकाण आहे.

उत्तन

Picture Credit: Pinterest

