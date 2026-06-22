पावसाळ्यात टायरची चांगली पकड खूप महत्त्वाची असते. टायरवरील खाचा पुरेशा आहेत का आणि हवेचा दाब योग्य आहे का, हे नक्की तपासा.
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समोरील आणि मागील दोन्ही ब्रेक व्यवस्थित काम करत आहेत का, याची खात्री करा. ओल्या रस्त्यावर चांगले ब्रेकिंग सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असते.
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बाईकची चेन स्वच्छ, योग्य ताणात आणि लुब्रिकेटेड असावी. गंजलेली किंवा सैल चेन प्रवासात अडचण निर्माण करू शकते.
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हेडलाइट, टेललाइट आणि इंडिकेटर्स नीट सुरू आहेत का, हे पाहा. पावसात दृश्यमानता कमी असल्याने हे अधिक महत्त्वाचे ठरते.
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बाईक सहज स्टार्ट होते का आणि बॅटरी कनेक्शन सुरक्षित आहेत का, हे तपासा. पावसाळ्यात कमकुवत बॅटरी त्रास देऊ शकते.
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दिसणाऱ्या वायरिंगमध्ये तडे, सैल कनेक्शन किंवा जास्त ओलावा नाही ना, याची खात्री करा. यामुळे अचानक बिघाडाचा धोका कमी होतो.
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रेन गिअर, मायक्रोफायबर कापड, मूलभूत टूल किट आणि कागदपत्रांची वॉटरप्रूफ पाउच सोबत ठेवा. लाँग राइडमध्ये या गोष्टी खूप उपयोगी पडतात.
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पावसाळ्यात राइड करताना लक्षात ठेवा टायर तपासा, अचानक ब्रेक टाळा, रेन गिअर वापरा, हेडलाईट सुरू ठेवा आणि सुरक्षित अंतर ठेवा.
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