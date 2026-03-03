भारतीय ऑटो बाजारात टाटा सिएरा अधिक प्रमाणात चर्चेत आहे
Picture Credit: Pinterest
सर्वात स्वस्त टाटा सिएराची किंमत किती आहे तुम्हाला माहीत आहे का?
सिएराचा बेस वेरिएंट टाटा प्लस आहे, जो एक सर्वात चांगला पर्याय आहे
टाटा सिएराच्या बेस वेरिएंट Smart + ची किंमत 11.49 लाख एक्स शोरूम आहे
सिएरामध्ये १.५ लीटर रेवोट्रॉन इंजिन लागले असून 106 PS पॉवर जनरेट होते
मात्र कर जोडल्यानंतर गाडीची ऑन रोड किंमत वाढते
टाटा सिएराच्या सुरूवाती मॉडेलच्या दिल्लीतील ऑन रोड किमती 13.30 लाख आहेत
देशभरात 15 जानेवारी, 2026 पासून टाटा सिएराची विक्री चालू झाली आहे
