२०२६ कावासाकी निंजा ५०० भारतात नुकतीच लाँच झाली आहे. याचे इंजिन पॉवरफुल आहे.
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कावासाकीने ही बाईक ५.७६ लाख किंमतीत लाँच केली होती. अपडेटनंतर ही बाईक आता E20 कंप्लायंस आहे.
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याचा अर्थ तुम्ही भारतात उपलब्ध असलेले E20 इंधन वापरु शकता. निंजा ५०० भारतात लाईम ग्रीन रंगात खरेदी करता येईल.
Picture Credit: Pinterest
E20 अनुरुप इंजिन वगळता, बाईकमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. यामध्ये आकर्षक बॉडीवर्क, ट्विन LED हेडलॅम्प्स आणि एक दणकट फ्युएल टँक देण्यात आला आहे.
Picture Credit: Pinterest
त्याची पूर्णपणे पसरलेली रचना बाईकच्या स्पोर्टी लूकला अधिक आकर्षक बनवते. यामध्ये ४५१ cc लिक्विड-कूल्ड पॅरलल ट्विन इंजिन आहे.
Picture Credit: Pinterest
हे इंजिन ४५ एचपी आणि ४२.६ एनएम टॉर्क निर्माण करते. कावासाकी स्टँडर्ड म्हणून असिस्ट आणि स्लिपर क्लच देते.
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हे कावासाकी इंजिन सुरळीत पॉवर देते. बाईकचे फीचर्स तशीच आहेत आणि यात एलसीडी इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर देण्यात आले आहे.
Picture Credit: Pinterest
या बाईकमध्ये स्मार्टफोन कनेक्टिव्हिटी, LED लायटिंग, ड्युअल-चॅनल एबीएस आणि यूएसबी चार्जिंग पोर्ट आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही बाईक ५.७६ लाख च्या एक्स शोरुम किमतीत लाँच करण्यात आली आहे आणि ती एप्रिलिया आरएस ४५७ शी स्पर्धा करते.
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