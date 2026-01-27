आंबट-तिखट चवीचा खजिना – लिंबाचे लोणचे

Life style

27  January 2026

Author:  नुपूर भगत

लिंबे स्वच्छ धुऊन पूर्ण कोरडी करा. मग चौकोनी फोडी करा आणि बिया काढून टाका.

लिंबाच्या फोडी करा

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या भांड्यात लिंबाच्या फोडींमध्ये मीठ आणि हळद घालून नीट मिसळा.

मीठ-हळद

Picture Credit: Pinterest

हे मिश्रण काचेच्या बरणीत भरून ५–७ दिवस उन्हात ठेवा. दररोज बरणी हलवा.

उन्हात ठेवा

Picture Credit: Pinterest

७ दिवसांनी लिंबे मऊ झाल्यावर त्यात लाल तिखट, मोहरी डाळ आणि मेथीदाणे घाला.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल चांगले तापवा, त्यात हिंग घालून गॅस बंद करा आणि तेल थोडे थंड होऊ द्या.

तेल घाला

Picture Credit: Pinterest

हे कोमट तेल लोणच्यात ओता आणि सगळे मिश्रण नीट एकजीव करा.

मिश्रण एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

बरणी पुन्हा ५–७ दिवस उन्हात ठेवा. तयार झालेले लिंबाचे लोणचे वापरायला तयार!

बरणीत साठवा

Picture Credit: Pinterest

