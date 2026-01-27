लिंबे स्वच्छ धुऊन पूर्ण कोरडी करा. मग चौकोनी फोडी करा आणि बिया काढून टाका.
एका मोठ्या भांड्यात लिंबाच्या फोडींमध्ये मीठ आणि हळद घालून नीट मिसळा.
हे मिश्रण काचेच्या बरणीत भरून ५–७ दिवस उन्हात ठेवा. दररोज बरणी हलवा.
७ दिवसांनी लिंबे मऊ झाल्यावर त्यात लाल तिखट, मोहरी डाळ आणि मेथीदाणे घाला.
कढईत तेल चांगले तापवा, त्यात हिंग घालून गॅस बंद करा आणि तेल थोडे थंड होऊ द्या.
हे कोमट तेल लोणच्यात ओता आणि सगळे मिश्रण नीट एकजीव करा.
बरणी पुन्हा ५–७ दिवस उन्हात ठेवा. तयार झालेले लिंबाचे लोणचे वापरायला तयार!
