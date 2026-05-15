शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास मल कठीण होतो आणि पोट साफ होण्यास अडचण निर्माण होते. दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे गरजेचे असते.
Picture Credit: Pinterest
फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्य कमी प्रमाणात खाल्ल्यास पचनक्रिया मंदावते. फायबरमुळे मल मऊ राहतो आणि पोट साफ होण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
सतत बसून काम करणे किंवा व्यायाम न करणे यामुळे आतड्यांची हालचाल कमी होते. नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम फायदेशीर ठरतो.
Picture Credit: Pinterest
मानसिक तणावाचा परिणाम थेट पचनसंस्थेवर होतो. अपुरी झोप आणि सतत चिंता यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या वाढू शकते.
Picture Credit: Pinterest
तेलकट, मसालेदार आणि प्रोसेस्ड पदार्थ जास्त खाल्ल्याने पचन बिघडू शकते. त्यामुळे पोट साफ होण्यास अडथळा निर्माण होतो.
Picture Credit: Pinterest
अनियमित वेळेत जेवण केल्याने शरीराचे पचनचक्र विस्कळीत होते. याचा परिणाम मलविसर्जनावरही होतो.
Picture Credit: Pinterest
वारंवार शौचाची इच्छा असूनही ती दुर्लक्षित केल्यास आतड्यांची नैसर्गिक सवय बदलते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या निर्माण होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest