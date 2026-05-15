रोज त्रास होतोय? पोट साफ न होण्याची कारणं जाणून घ्या

15 May 2026

Author:  नुपूर भगत

शरीरात पाण्याची कमतरता झाल्यास मल कठीण होतो आणि पोट साफ होण्यास अडचण निर्माण होते. दिवसभर पुरेसे पाणी पिणे गरजेचे असते.

कमी पाणी पिणे

फळे, भाज्या आणि संपूर्ण धान्य कमी प्रमाणात खाल्ल्यास पचनक्रिया मंदावते. फायबरमुळे मल मऊ राहतो आणि पोट साफ होण्यास मदत होते.

फायबरयुक्त आहाराचा अभाव

सतत बसून काम करणे किंवा व्यायाम न करणे यामुळे आतड्यांची हालचाल कमी होते. नियमित चालणे किंवा हलका व्यायाम फायदेशीर ठरतो.

शारीरिक हालचालींची कमी

मानसिक तणावाचा परिणाम थेट पचनसंस्थेवर होतो. अपुरी झोप आणि सतत चिंता यामुळे बद्धकोष्ठतेची समस्या वाढू शकते.

ताणतणाव आणि अपुरी झोप

तेलकट, मसालेदार आणि प्रोसेस्ड पदार्थ जास्त खाल्ल्याने पचन बिघडू शकते. त्यामुळे पोट साफ होण्यास अडथळा निर्माण होतो.

 जंक फूडचे जास्त सेवन

अनियमित वेळेत जेवण केल्याने शरीराचे पचनचक्र विस्कळीत होते. याचा परिणाम मलविसर्जनावरही होतो.

वेळेवर जेवण न करणे

वारंवार शौचाची इच्छा असूनही ती दुर्लक्षित केल्यास आतड्यांची नैसर्गिक सवय बदलते आणि बद्धकोष्ठतेची समस्या निर्माण होऊ शकते.

शौचाची इच्छा दाबून ठेवणे

