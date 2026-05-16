सतत पिंपल्स येण्यामागची कारणे कोणती?

16 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

कारणे 

चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात.

मासिक पाळी

मासिक पाळी दरम्यान अँड्रोजन हार्मोन्समध्ये वाढ झाल्याने पिंपल्स येतात. 

ऑइली स्कीन

ऑइली स्कीन असल्यास वारंवार पिंपल्स येऊ शकतात.

तणाव किंवा झोपेच्या कमतरतेमुळे हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते आणि पिंपल्स येतात.

झोपेचा अभाव

जास्त प्रमाणात क्रीम किंवा तेलकट मेकअप वापरल्यानेही पिंपल्स येतात.

मेकअप 

अति प्रमाणात जंक फूड आणि गोड पदार्थ खाल्ल्याने देखील पिंपल्स येतात.

जंक फूड

काही औषधांच्या साइड इफेक्ट्समुळे देखील पिंपल्स येतात.

औषधे

बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पोटाच्या समस्यांचा चेहऱ्यावर थेट परिणाम होतो.

पोटाच्या समस्या

