चेहऱ्यावर पिंपल्स येण्यामागे अनेक कारणे असू शकतात.
मासिक पाळी दरम्यान अँड्रोजन हार्मोन्समध्ये वाढ झाल्याने पिंपल्स येतात.
ऑइली स्कीन असल्यास वारंवार पिंपल्स येऊ शकतात.
तणाव किंवा झोपेच्या कमतरतेमुळे हार्मोन्सचे संतुलन बिघडते आणि पिंपल्स येतात.
जास्त प्रमाणात क्रीम किंवा तेलकट मेकअप वापरल्यानेही पिंपल्स येतात.
अति प्रमाणात जंक फूड आणि गोड पदार्थ खाल्ल्याने देखील पिंपल्स येतात.
काही औषधांच्या साइड इफेक्ट्समुळे देखील पिंपल्स येतात.
बद्धकोष्ठता, अपचन आणि पोटाच्या समस्यांचा चेहऱ्यावर थेट परिणाम होतो.
