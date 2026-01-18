गंगेच्या काठी वसलेले वाराणसी हे सर्वात प्राचीन शहरांपैकी एक आहे. गंगा आरती आणि काशी विश्वनाथ मंदिराची दर्शनं मनाला अलौकिक शांतता देतात.
‘योगाची राजधानी’ म्हणून ओळखले जाणारे ऋषिकेश अध्यात्मासाठी सर्वोत्तम ठिकाण आहे. लक्ष्मण झुला, राम झुला, गंगे काठी ध्यान केल्याने अंतर्मन शुद्ध होते.
भगवान बुद्धांना ज्ञानप्राप्ती झालेली ही भूमी बौद्ध धर्मीयांसाठी पवित्र आहे. महाबोधी मंदिर आणि बोधी वृक्षाजवळ ध्यान केल्यास शांततेचा अनुभव येतो.
सुवर्ण मंदिर हे शीख धर्माचे प्रमुख तीर्थस्थान आहे. लंगर सेवा, कीर्तन आणि पवित्र सरोवराभोवतीची शांतता मन प्रसन्न करते.
अरुणाचल पर्वताच्या पायथ्याशी वसलेले हे ठिकाण भगवान शिवाशी संबंधित आहे. गिरिवलम केल्याने आत्मिक शांती लाभते, अशी श्रद्धा आहे.
साईबाबांचे शिर्डी हे श्रद्धा, सबुरी आणि सबका मालिक एक या संदेशासाठी प्रसिद्ध आहे. समाधी मंदिरात केलेले ध्यान अंतर्मनाला शांत करते.
हिमालयाच्या कुशीत वसलेले केदारनाथ धाम हे शिवभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र आहे. निसर्गसौंदर्य आणि भक्तिभाव यांचा संगम येथे अनुभवता येतो.
