स्नॅक्ससाठी बेस्ट: गरमागरम गार्लिक ब्रेड

25  January 2026

Author:  नुपूर भगत

एका बाऊलमध्ये सॉफ्ट बटर, कुटलेला लसूण, कोथिंबीर, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.

साहित्य एकत्र करा

 तयार बटर मिश्रण प्रत्येक ब्रेड स्लाइसवर समान पसरवा.

मिश्रण पसरवा 

 दुसरीकडे ओव्हन 180°C वर 10 मिनिटे प्रीहिट करा.

ओव्हन प्रीहिट करा

आता तयार ब्रेड स्लाइस बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवा.

ब्रेड स्लाइस 

प्रीहिट केलेल्या ओव्हनमध्ये 8–10 मिनिटे किंवा ब्रेड खुसखुशीत होईपर्यंत बेक करा.

बेक करा

गरमागरम गार्लिक ब्रेड काढा आणि सॉस किंवा सूपसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

ओव्हन नसेल तर तव्यावर बटर पसरवून त्यात ब्रेड स्लाइस ठेवा आणि झाकण लावून 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.

तव्यावरही बनवू शकता

