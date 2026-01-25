एका बाऊलमध्ये सॉफ्ट बटर, कुटलेला लसूण, कोथिंबीर, हर्ब्स, चिली फ्लेक्स आणि मीठ घालून नीट मिक्स करा.
Picture Credit: Pinterest
तयार बटर मिश्रण प्रत्येक ब्रेड स्लाइसवर समान पसरवा.
Picture Credit: Pinterest
दुसरीकडे ओव्हन 180°C वर 10 मिनिटे प्रीहिट करा.
Picture Credit: Pinterest
आता तयार ब्रेड स्लाइस बेकिंग ट्रेमध्ये ठेवा.
Picture Credit: Pinterest
प्रीहिट केलेल्या ओव्हनमध्ये 8–10 मिनिटे किंवा ब्रेड खुसखुशीत होईपर्यंत बेक करा.
Picture Credit: Pinterest
गरमागरम गार्लिक ब्रेड काढा आणि सॉस किंवा सूपसोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest
ओव्हन नसेल तर तव्यावर बटर पसरवून त्यात ब्रेड स्लाइस ठेवा आणि झाकण लावून 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजवा.
Picture Credit: Pinterest