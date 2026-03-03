दिल्लीत किती आहे Classic 350 ची एक्स शोरूम किंमत?

3 March 2026

Author:  दिपाली नाफडे

रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी आणि स्टायलिश बाईक म्हणून ओळखली जाते

रॉयल एनफिल्ड

किंमत

रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 ची दिल्लीतील एक्स - शोरूम किंमत किती आहे?

तरूणांमध्ये या बाईक्सची एक वेगळीच क्रेझ दिसून येते

क्रेझ

रॉयल एनफिल्डच्या सर्वाधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या बाईक्समध्ये क्लासिक 350 चे नाव सर्वात वर आहे

प्रसिद्ध

दिल्लीतील एक्स - शोरूममध्ये याची किंमत 1.82 लाख इतकी आहे

एक्स शोरूम किंमत

रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 चे सर्वात स्वस्त मॉडेल याचे हेरिजेट व्हर्जन आहे

हेरिटेज

या बाईकची दिल्लीतील ऑन रोड किंमत साधारण 2.08 लाख इतकी आहे

ऑन रोड किंमत

रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक आणि एअर ऑईल कूल्ड इंजिन आहे

वैशिष्ट्ये

