रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी आणि स्टायलिश बाईक म्हणून ओळखली जाते
रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 ची दिल्लीतील एक्स - शोरूम किंमत किती आहे?
तरूणांमध्ये या बाईक्सची एक वेगळीच क्रेझ दिसून येते
रॉयल एनफिल्डच्या सर्वाधिक प्रसिद्ध असणाऱ्या बाईक्समध्ये क्लासिक 350 चे नाव सर्वात वर आहे
दिल्लीतील एक्स - शोरूममध्ये याची किंमत 1.82 लाख इतकी आहे
रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 चे सर्वात स्वस्त मॉडेल याचे हेरिजेट व्हर्जन आहे
या बाईकची दिल्लीतील ऑन रोड किंमत साधारण 2.08 लाख इतकी आहे
रॉयल एनफिल्ड क्लासिक 350 मध्ये सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक आणि एअर ऑईल कूल्ड इंजिन आहे
