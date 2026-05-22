Shotgun 650 वर आधारित नवीन मॉडेल लाँच.
Royal Enfield ने Shotgun 650 वर आधारित एक भन्नाट Custom Motorcycle सादर केली आहे. या बाइकचा लूक पूर्णपणे वेगळा आणि आकर्षक आहे.
ही Custom Bike प्रसिद्ध Custom Builder Rough Crafts सोबत तयार करण्यात आली आहे. बाइकला Blacked-out आणि Aggressive Bobber Style देण्यात आला आहे.
Bike मध्ये Low-slung Design, Chunky Tyres आणि खास Handcrafted Elements दिले आहेत. त्यामुळे ती रस्त्यावर लगेच लक्ष वेधून घेते.
या बाइकमध्ये 648cc Parallel-Twin Engine वापरण्यात आला आहे. हा Engine 47 PS Power आणि 52.3 Nm Torque तयार करतो.
Custom Bike मध्ये नवीन Exhaust Setup, Single-seat Style आणि Premium Paint Scheme देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाइकचा Road Presence आणखी वाढतो.
Royal Enfield ने ही बाइक Limited Edition स्वरूपात सादर केली आहे. जगभरात फक्त 100 Units उपलब्ध असतील.
या Limited Edition बाइकसोबत Special Artwork आणि Exclusive Styling Elements देखील दिले जाणार आहेत.
Shotgun 650 आधीच Stylish Bobber म्हणून प्रसिद्ध आहे. आता या नवीन Custom Version मुळे तिची Popularity आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
