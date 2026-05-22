Royal Enfield ची ही Limited Edition Bike दिसते एकदम Killer!

Automobile

22 May 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

Royal Enfield ची दमदार Custom Bike!

Shotgun 650 वर आधारित नवीन मॉडेल लाँच.

Picture Credit: Pinterest

Custom Motorcycl

Royal Enfield ने Shotgun 650 वर आधारित एक भन्नाट Custom Motorcycle सादर केली आहे. या बाइकचा लूक पूर्णपणे वेगळा आणि आकर्षक आहे.

Picture Credit: Pinterest

ही Custom Bike प्रसिद्ध Custom Builder Rough Crafts सोबत तयार करण्यात आली आहे. बाइकला Blacked-out आणि Aggressive Bobber Style देण्यात आला आहे.

Custom Bike प्रसिद्ध

Picture Credit: Pinterest

Bike मध्ये Low-slung Design, Chunky Tyres आणि खास Handcrafted Elements दिले आहेत. त्यामुळे ती रस्त्यावर लगेच लक्ष वेधून घेते.

लक्ष वेधून घेणारी बाईक

Picture Credit: Pinterest

या बाइकमध्ये 648cc Parallel-Twin Engine वापरण्यात आला आहे. हा Engine 47 PS Power आणि 52.3 Nm Torque तयार करतो.

इंजिन

\Picture Credit: Pinterest

Custom Bike मध्ये नवीन Exhaust Setup, Single-seat Style आणि Premium Paint Scheme देण्यात आली आहे. त्यामुळे बाइकचा Road Presence आणखी वाढतो.

Road Presence

Picture Credit: Pinterest

Royal Enfield ने ही बाइक Limited Edition स्वरूपात सादर केली आहे. जगभरात फक्त 100 Units उपलब्ध असतील.

100 Units उपलब्ध

Picture Credit: Pinterest

या Limited Edition बाइकसोबत Special Artwork आणि Exclusive Styling Elements देखील दिले जाणार आहेत.

स्पेशल आर्ट वर्क

Picture Credit: Pinterest

Shotgun 650 आधीच Stylish Bobber म्हणून प्रसिद्ध आहे. आता या नवीन Custom Version मुळे तिची Popularity आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

Stylish Bobber

Picture Credit: Pinterest

Hybrid Carsची पुन्हा चलती!

पुढे वाचा