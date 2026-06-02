महिलांसाठी भारतातील सर्वात सुरक्षित शहरं कोणती?

02 June 2026

Author:  स्वराली शहा

NARI च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, महिलांच्या सर्वेक्षणावर आधारित भारतात दहा शहरे सर्वाधिक सुरक्षित मानली जातात.

कोहिमा

लिंग समानता, सामुदायिक सहभाग आणि निर्णयप्रक्रियेतील महिल्यांच्या सहभागामुळे नागालँडंची राजधानी कोहिमा सर्वात अव्वल स्थानावर आहे.

मुंबई

'द सिटी दॅट नेव्हर स्लीप्स' म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई देखील महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित मानली जाते.

चेन्नईला दक्षिण भारतातील सर्वात सुरक्षित शहर मानले जाते. येथील गुन्हेगारीचे प्रमाण उत्तम पोलिस यंत्रणेमुळे अत्यंत कमी आहे.

चेन्नई

NCRB च्या रिपोर्टनुसार, या शहरात महिलांवरील गुन्हेगारीच प्रमाण सर्वात कमी आहे.

कोलकाता

2025 च्या रिपोर्टमध्ये बंगळुरुला भारतातील महिलांसाठी सर्वात सुरक्षित शहर मानले गेले आहे.

बंगळुरु 

NARI च्या रिपोर्टनुसार, हैदराबाद महिलांच्या सुरक्षेबाबात ८व्या स्थानावर आहे.

हैदराबाद

अहवालानुसार, महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत, शिक्षण व नोकरीसाठी पुणे देखील आघाडीवर आहे.

पुणे

विशाखापट्टणम, भुवनेश्वर, आयझोल, गँगटोक, इटानगर, अहमदाबाद ही शहरेही महिलांसाठी सुरक्षित ठिकाणांच्या यादीत येतात.

इतर शहरे

