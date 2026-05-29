इंटरनेटवर 'या' गोष्टी सर्च करणं पडू शकतं महागात

29 May 2026

Author:  स्वराली शहा

शिक्षण, नोकरी, पैशांचा व्यवहार आणि मनोरंजनासाठी आज इंटरनेट जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.

पण, इंटरनेटवर काही कंटेट बनवणे, तो सर्च करणे आणि पाहणे देखील गुन्हा आहे. यामुळे तुंरगवास भोगावा लागू शकतो.

लहान मुलांशी संबंधित कोणताही अश्लील किंवा आक्षेपार्ह कंटेंट पाहणे, सेव्ह करणे किंवा पाठल्यास तुम्हाला कायदेशीररित्या तुरुंगवास किंवा दंड ठोठवला जाऊ शकतो.

इंटरनेटवर पायरेटेड मूव्हीज किंवा वेब सेरिज पाहणे किंवा डाऊनलोड करणेही बेकायदेशीर आहे.

समाजात हिंसा, दहशतवाद आणि देशविरोधी माहिती पसरवणे किंवा पाहिल्यास  गुप्तहेर तपास यंत्रणा थेट कारवाई करु शकतात.

सोशल मीडियावरील माहितीची शहानिशा केल्याशिवाय लाईक किंवा फॉरवर्ड करत असाल तर सावधान!

ऑनलाईन जुगार आणि सट्टेबाजीमुळे आर्थिक नुकसान तर होईलच. पण थेट पोलिस कारवाईही होऊ शकते.

सरकारकडून बॅन करण्यात आलेले ॲप्स VPN वापरुन चावलणेही महागात पडू शकते.

