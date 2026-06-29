बंद झाली विक्री... पण क्रेझ अजूनही कायम! भारतातील 7 आयकॉनिक कार

Automobile

29 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

आजही लोकांच्या मनावर राज्य करणाऱ्या 7 कार

काही कार्सचे उत्पादन थांबले असले तरी त्यांची लोकप्रियता अजूनही कमी झालेली नाही. सेकंड-हँड मार्केटपासून कार कलेक्टर्सपर्यंत या मॉडेल्सची आजही मोठी मागणी आहे.

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Maruti Suzuki Gypsy

Maruti Gypsy ही हलकी, मजबूत आणि कोणत्याही रस्त्यावर धावणारी SUV म्हणून प्रसिद्ध होती. साहसी प्रवास करणाऱ्यांसाठी ती आजही एक खास निवड मानली जाते.

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Honda Civic

Honda Civic ने आपल्या आकर्षक डिझाइन, आरामदायी केबिन आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे वेगळी ओळख निर्माण केली. आजही अनेक जण या कारला ड्रीम सेडान मानतात.

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Ford Fiesta

Ford Fiesta ही तिच्या उत्कृष्ट हँडलिंग आणि मजबूत इंजिनसाठी प्रसिद्ध होती. उत्पादन बंद झाल्यानंतरही अनेक उत्साही चालक ही कार आवडीने वापरतात.

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Chevrolet Cruze

Chevrolet Cruze ने दमदार इंजिन, प्रीमियम लूक आणि हायवेवरील शानदार परफॉर्मन्समुळे वेगळी छाप पाडली. आजही तिची फॅन फॉलोइंग कायम आहे.

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Mitsubishi Lancer

Lancer ही तिच्या स्थिर हँडलिंग, आकर्षक डिझाइन आणि विश्वासार्ह इंजिनमुळे कारप्रेमींची आवडती बनली. सेकंड-हँड बाजारात आजही तिची मागणी दिसून येते.

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Tata Nano

कमी किंमतीत चार चाकी वाहन देण्याचा प्रयत्न म्हणून Tata Nano ने इतिहास घडवला. विक्री थांबली असली तरी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील तिचे स्थान कायम आहे.

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Hindustan Ambassador

दशकानुदशके सरकारी कार्यालये, टॅक्सी सेवा आणि अनेक कुटुंबांचा विश्वास जिंकणारी Ambassador आजही भारतीय ऑटोमोबाईल इतिहासातील एक आयकॉनिक कार म्हणून ओळखली जाते.

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या कार्स अजूनही का लोकप्रिय आहेत?

विश्वासार्ह इंजिन, मजबूत बांधणी, वेगळी स्टाइल आणि जुन्या आठवणी यामुळे या कार्सची क्रेझ आजही कायम आहे. त्यामुळे अनेक कारप्रेमी या मॉडेल्स शोधून खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात.

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