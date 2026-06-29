बंद झाली विक्री... पण क्रेझ अजूनही कायम! भारतातील 7 आयकॉनिक कार

काही कार्सचे उत्पादन थांबले असले तरी त्यांची लोकप्रियता अजूनही कमी झालेली नाही. सेकंड-हँड मार्केटपासून कार कलेक्टर्सपर्यंत या मॉडेल्सची आजही मोठी मागणी आहे.
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Maruti Gypsy ही हलकी, मजबूत आणि कोणत्याही रस्त्यावर धावणारी SUV म्हणून प्रसिद्ध होती. साहसी प्रवास करणाऱ्यांसाठी ती आजही एक खास निवड मानली जाते.
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Honda Civic ने आपल्या आकर्षक डिझाइन, आरामदायी केबिन आणि उत्कृष्ट ड्रायव्हिंग अनुभवामुळे वेगळी ओळख निर्माण केली. आजही अनेक जण या कारला ड्रीम सेडान मानतात.
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Ford Fiesta ही तिच्या उत्कृष्ट हँडलिंग आणि मजबूत इंजिनसाठी प्रसिद्ध होती. उत्पादन बंद झाल्यानंतरही अनेक उत्साही चालक ही कार आवडीने वापरतात.
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Chevrolet Cruze ने दमदार इंजिन, प्रीमियम लूक आणि हायवेवरील शानदार परफॉर्मन्समुळे वेगळी छाप पाडली. आजही तिची फॅन फॉलोइंग कायम आहे.
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Lancer ही तिच्या स्थिर हँडलिंग, आकर्षक डिझाइन आणि विश्वासार्ह इंजिनमुळे कारप्रेमींची आवडती बनली. सेकंड-हँड बाजारात आजही तिची मागणी दिसून येते.
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कमी किंमतीत चार चाकी वाहन देण्याचा प्रयत्न म्हणून Tata Nano ने इतिहास घडवला. विक्री थांबली असली तरी भारतीय ऑटोमोबाईल उद्योगातील तिचे स्थान कायम आहे.
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दशकानुदशके सरकारी कार्यालये, टॅक्सी सेवा आणि अनेक कुटुंबांचा विश्वास जिंकणारी Ambassador आजही भारतीय ऑटोमोबाईल इतिहासातील एक आयकॉनिक कार म्हणून ओळखली जाते.
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विश्वासार्ह इंजिन, मजबूत बांधणी, वेगळी स्टाइल आणि जुन्या आठवणी यामुळे या कार्सची क्रेझ आजही कायम आहे. त्यामुळे अनेक कारप्रेमी या मॉडेल्स शोधून खरेदी करण्यास प्राधान्य देतात.
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भारतात कधी येणार? Honda च्या या ५ बाईक्सची चाहते पाहतायत वाट