उन्हाळ्यात दही खाणं सर्वांनाच आवडतं .
असे खूप जणं आहेत जे दही मीठ किंवा साखर टाकून खातात.
मग प्रश्न पडतो की, दही खाण्याची योग्य पद्धत कोणती ?
तर, दही खाण्याची “योग्य” पद्धत एकच नसते.
तुमच्या शरीरप्रकृतीआणि वेळ यावर अवलंबून असतं.
मीठ घालून दही खाणं पचनासाठी जास्त चांगलं मानलं जातं.
मीठ शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट संतुलन राखायला मदत करतं.
असं असलं तरी मीठाचं अति प्रमाण झाल्यास रक्तदाबाचा त्रास होऊ शकतो.
साखर घालून दही चव वाढवते, पण जास्त साखर आरोग्यासाठी चांगली नाही.
सततच्या साखरेमुळे वजन वाढण्याची शक्यता जास्त आहे.
