Samsung Galaxy सिरीजचे दोन नवे फोन लवकरच

23 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Galaxy A57 आणि Galaxy A37 भारतात होणार लाँच

डबल धमाका

पाहुया या दोन्ही फोनचे संभाव्य फिचर्स व किंमत

फिचर्स

A37 5G: Exynos 1480 प्रोसेसर A57 5G: Exynos 1680 प्रोसेसर

प्रोसेसर

डिस्प्ले

A57: 6.6” 120hz AMOLED डिस्प्ले A37: 6.7” डिस्प्ले

50MP OIS प्रायमरी+ 12MP अल्ट्रा  वाईड+ 5MP मॅक्रो, 12MP फ्रंट

कॅमेरा: A57

50MP (1/1.56) + 8MP अल्ट्रा वाईड+ 5MP मायक्रो, 12MP फ्रंट

कॅमेरा: A37

दोन्ही फोनमध्ये 5000mA+  45W बॅटरी अपेक्षित

बॅटरी

A37 अंदाजे किंमत: 34,990 A57 अंदाजे किंमत: 45,990 

किंमत

