Galaxy A57 आणि Galaxy A37 भारतात होणार लाँच
पाहुया या दोन्ही फोनचे संभाव्य फिचर्स व किंमत
A37 5G: Exynos 1480 प्रोसेसर A57 5G: Exynos 1680 प्रोसेसर
A57: 6.6” 120hz AMOLED डिस्प्ले A37: 6.7” डिस्प्ले
50MP OIS प्रायमरी+ 12MP अल्ट्रा वाईड+ 5MP मॅक्रो, 12MP फ्रंट
50MP (1/1.56) + 8MP अल्ट्रा वाईड+ 5MP मायक्रो, 12MP फ्रंट
दोन्ही फोनमध्ये 5000mA+ 45W बॅटरी अपेक्षित
A37 अंदाजे किंमत: 34,990 A57 अंदाजे किंमत: 45,990
