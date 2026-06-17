आता स्कूटर्समध्येही Airbag

Automobile

17 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

एअरबॅग असलेल्या स्कूटर्स

आता गाड्यांप्रमाणे स्कूटर्सला देखील एअरबॅग्ज उपलब्ध होत आहेत.

Picture Credit: Pinterest

काम चालू

एक कंपनी या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. आम्ही ऑटोलिव्हबद्दल बोलत आहे. जी स्कूटर आणि बाईकसाठी एअरबॅग विकसित करण्याचे काम करत आहे.

Picture Credit: Pinterest

हा ब्रँड लोकप्रिय

ही कंपनी जगभरातील ४०% गाड्यांसाठी एअरबॅग आणि सीट बेल्ट पुरवते. ही एअरबॅग दुचाकी वाहनांवर वेगळ्या पद्धतीने काम करेल.

Picture Credit: Pinterest

ही एअरबॅग चालकाला चिकटून राहील आणि वाहनावरुन पडल्यानंतरही त्यांचे संरक्षण करेल. 

रायडरला चिकटून राहील

Picture Credit: Pinterest

ही हँडलबारजवळ बसवलेले एक लहान नळीच्या आकाराचे युनिट असते. या युनिटमध्ये दुमडलेली एअरबॅग, इन्फ्लेटर आणि गॅस जनरेटर बसवलेले असतात. 

कुठे ठेवली जाईल?

Picture Credit: Pinterest

सेन्सरने अपघात ओळखल्यास एअरबॅग तात्काळ उघडेल आणि प्रवाशाला वेढून घेईल.

तुम्हाला ठेवेल सुरक्षित

\Picture Credit: Pinterest

जर रायडर पडला, तर एअरबॅग त्याला दुखापतीपासून वाचवेल. या तंत्रज्ञानाचे एक स्वरुप यामाहा ट्रायसिटी ३०० मध्ये पाहायला मिळते. 

हे फीचर यामाहामध्ये

Picture Credit: Pinterest

बाईक किंवा स्कूटर चालवणारे लोक रायडिंग गिअर घालत नसल्यामुळे, एअरबॅगमुळे सुरक्षेचा एक अतिरिक्त संरक्षण होते. 

हे फीचर महत्त्वाचे का?

Picture Credit: Pinterest

एअरबॅग जॅकेट्स उपलब्ध असली तरी, लोक ती घालतात की नाही हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.

एअरबॅग जॅकेट्स

Picture Credit: Pinterest

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