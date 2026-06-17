आता गाड्यांप्रमाणे स्कूटर्सला देखील एअरबॅग्ज उपलब्ध होत आहेत.
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एक कंपनी या तंत्रज्ञानावर काम करत आहे. आम्ही ऑटोलिव्हबद्दल बोलत आहे. जी स्कूटर आणि बाईकसाठी एअरबॅग विकसित करण्याचे काम करत आहे.
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ही कंपनी जगभरातील ४०% गाड्यांसाठी एअरबॅग आणि सीट बेल्ट पुरवते. ही एअरबॅग दुचाकी वाहनांवर वेगळ्या पद्धतीने काम करेल.
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ही एअरबॅग चालकाला चिकटून राहील आणि वाहनावरुन पडल्यानंतरही त्यांचे संरक्षण करेल.
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ही हँडलबारजवळ बसवलेले एक लहान नळीच्या आकाराचे युनिट असते. या युनिटमध्ये दुमडलेली एअरबॅग, इन्फ्लेटर आणि गॅस जनरेटर बसवलेले असतात.
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सेन्सरने अपघात ओळखल्यास एअरबॅग तात्काळ उघडेल आणि प्रवाशाला वेढून घेईल.
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जर रायडर पडला, तर एअरबॅग त्याला दुखापतीपासून वाचवेल. या तंत्रज्ञानाचे एक स्वरुप यामाहा ट्रायसिटी ३०० मध्ये पाहायला मिळते.
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बाईक किंवा स्कूटर चालवणारे लोक रायडिंग गिअर घालत नसल्यामुळे, एअरबॅगमुळे सुरक्षेचा एक अतिरिक्त संरक्षण होते.
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एअरबॅग जॅकेट्स उपलब्ध असली तरी, लोक ती घालतात की नाही हे सर्वात मोठे आव्हान आहे.
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