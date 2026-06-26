एक वर्ष आणि हजारो किमी ड्राइव्हनंतर मालकाने Scorpio-N Z8 Select बद्दलचे अनुभव शेअर केले.
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2.0 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन भरपूर पॉवर देते. शहरात आणि हायवेवर ओव्हरटेक करताना आत्मविश्वास वाढतो.
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ड्रायव्हिंग पोझिशन, आरामदायी सीट्स आणि चांगले सस्पेन्शन यामुळे लांब प्रवासातही थकवा कमी जाणवतो.
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मोठा आकार आणि दमदार डिझाइनमुळे Scorpio-N ला रस्त्यावर वेगळी ओळख मिळते.
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शहरात साधारण 6-7 kmpl तर हायवेवर 12-14 kmpl पर्यंत मायलेज मिळाल्याचे नमूद केले आहे.
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थर्ड रो फक्त अधूनमधून वापरण्यासाठी योग्य आहे. प्रौढांसाठी लांब प्रवासात ती फारशी आरामदायी वाटत नाही.
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कधी कधी इन्फोटेनमेंट किंवा डिजिटल डिस्प्ले तात्पुरता बंद होण्यासारख्या किरकोळ सॉफ्टवेअर समस्या जाणवल्या.
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सर्व्हिस सेंटरचा अनुभव एकूण समाधानकारक आहे. मात्र इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीममुळे काही दुरुस्तीसाठी अधिकृत सर्व्हिसवर अवलंबून राहावे लागू शकते.
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पॉवर, रोड प्रेझेन्स आणि लाँग ड्राइव्हला प्राधान्य असेल तर Scorpio-N चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र मायलेज आणि काही समस्यांचा विचार करूनच निर्णय घ्यावा.
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