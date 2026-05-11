एसी वारंवार चालू-बंद केल्याने त्याच्या कार्यक्षमतेवरच नाही तर तुमच्या खिशावरही परिणाम होतो.
एसी सतत चालू-बंद केल्याने एसीच्या मशीनवर परिणाम होतो.
बरेच लोक वीज वाचवण्यासाठी असे करतात पण प्रत्यक्षात ते फायद्याचे नसून हानिकारक आहे.
वारंवार चालू-बंद केल्यामुळे कॉम्प्रेसरला पुन्हा स्टार्टअप लोड घ्यावा लागतो. ज्यामुळे विजेचे बिल कमी होण्याऐवजी वाढते.
वारंवार चालू-बंद केल्यामुळे त्याच्या मोटर आणि यांत्रिक भागांवर अतिरिक्त ताण येतो, ज्यामुळे कॉम्प्रेसर लवकर खराब होऊ शकतो.
एअर कंडिशनर वांरवार बंद केल्याने खोलीचे तापमान वाढते.
तुम्ही एअर कंडिशनर पुन्हा चालू करता तेव्हा खोली पुन्हा थंड करण्यासाठी त्याला दुप्पट मेहनत करावी लागते.
वारंवार चालू-बंद केल्याने घरातील वायरिंग आणि एमसीबीवर देखील भार पडतो, ज्यामुळे शॉर्ट सर्किटचा धोका वाढू शकतो.
