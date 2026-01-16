दिवसातून दोन वेळा चेहरा सौम्य फेसवॉशने धुवा, जेणेकरून मळ, तेल आणि डेड स्किन निघून जाईल.
त्वचा कोरडी असेल तर मेकअप नीट बसत नाही. त्वचेच्या प्रकारानुसार हलका मॉइश्चरायझर वापरा.
घरातून बाहेर पडण्याआधी सनस्क्रीन लावल्याने त्वचा टॅनिंग आणि डलनेसपासून वाचते.
दिवसातून किमान 8–10 ग्लास पाणी प्यायल्यास त्वचा आतून हायड्रेट राहते आणि नैसर्गिक चमक येते.
जड फाउंडेशनऐवजी BB क्रीम किंवा टिंटेड मॉइश्चरायझर वापरा.
मस्कारा, काजळ आणि न्यूड लिपस्टिक एवढंच पुरेसं आहे.
रोज 7–8 तास झोप घेतल्यास डार्क सर्कल्स कमी होतात आणि त्वचा फ्रेश दिसते.
