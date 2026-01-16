महागडा मेकअप नको! कमी मेकअपमध्ये मिळवा नैसर्गिक ग्लो

Life style

16 January 2026

Author:  नुपूर भगत

दिवसातून दोन वेळा चेहरा सौम्य फेसवॉशने धुवा, जेणेकरून मळ, तेल आणि डेड स्किन निघून जाईल.

त्वचा स्वच्छ ठेवणं महत्त्वाचं

Picture Credit: Pinterest

त्वचा कोरडी असेल तर मेकअप नीट बसत नाही. त्वचेच्या प्रकारानुसार हलका मॉइश्चरायझर वापरा.

मॉइश्चरायझर स्किप करू नका

Picture Credit: Pinterest

घरातून बाहेर पडण्याआधी सनस्क्रीन लावल्याने त्वचा टॅनिंग आणि डलनेसपासून वाचते.

सनस्क्रीनने मिळवा नैसर्गिक ग्लो

Picture Credit: Pinterest

दिवसातून किमान 8–10 ग्लास पाणी प्यायल्यास त्वचा आतून हायड्रेट राहते आणि नैसर्गिक चमक येते.

भरपूर पाणी प्या

Picture Credit: Pinterest

जड फाउंडेशनऐवजी BB क्रीम किंवा टिंटेड मॉइश्चरायझर वापरा.

हलका बेस ठेवा

Picture Credit: Pinterest

मस्कारा, काजळ आणि न्यूड लिपस्टिक एवढंच पुरेसं आहे.

डोळे-ओठांवर फोकस 

Picture Credit: Pinterest

रोज 7–8 तास झोप घेतल्यास डार्क सर्कल्स कमी होतात आणि त्वचा फ्रेश दिसते.

पुरेशी झोप घ्या

Picture Credit: Pinterest

घरच्या घरी बनवा बेकरीसारखा स्वादिष्ट एग टार्ट 

पुढे वाचा