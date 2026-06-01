‘See More Status’ फीचरमुळे WhatsApp वापरणे होणार  सोपे

01 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

स्टेटस सेक्शनमध्ये दिसणारे ‘See More Status’ अनेक युजर्सच्या नजरेत भरत आहे. पण याचा नेमका उपयोग काय?

‘See More Status’ म्हणजे काय?

WhatsApp वर एकावेळी काहीच स्टेटस दिसतात. ‘See More Status’ वर टॅप केल्यावर इतर कॉन्टॅक्ट्सचे स्टेटसही सहज पाहता येतात.

अधिक स्टेटस एकाच ठिकाणी

पूर्वी अनेक स्टेटस पाहण्यासाठी वारंवार स्क्रोल करावे लागत होते. आता एका टॅपमध्ये अधिक अपडेट्स पाहणे सोपे झाले आहे.

मित्र, कुटुंबीय किंवा सहकाऱ्यांनी शेअर केलेले स्टेटस सहज दिसतात. त्यामुळे महत्त्वाच्या अपडेट्स मिस होण्याची शक्यता कमी होते.

महत्त्वाचे अपडेट्स चुकणार नाहीत

सर्व स्टेटस शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोफाइलवर जाण्याची गरज राहत नाही. यामुळे WhatsApp वापरण्याचा अनुभव अधिक सोयीस्कर होतो.

वेळेची बचत

युजर्स अधिक स्टेटस पाहू लागल्याने स्टेटस फीचरचा वापर वाढू शकतो. तुमचे अपडेट्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते.

जास्त एंगेजमेंट

WhatsApp Business वापरणाऱ्या छोट्या व्यवसायांना त्यांच्या ऑफर्स, नवीन उत्पादने आणि अपडेट्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होऊ शकते.

व्यवसायांसाठीही फायदेशीर

ज्यांच्या स्टेटसकडे आधी लक्ष जात नव्हते, त्यांचे अपडेट्सही आता सहज दिसू शकतात. त्यामुळे अधिक कंटेंट एक्सप्लोर करता येतो.

स्टेटस एक्सप्लोर करणे सोपे

WhatsApp सतत युजर एक्सपिरियन्स सुधारण्यासाठी नवीन फीचर्स आणत असते. ‘See More Status’ हे त्याच दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे.

वापरकर्त्यांचा अनुभव सुधारतो

