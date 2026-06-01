स्टेटस सेक्शनमध्ये दिसणारे ‘See More Status’ अनेक युजर्सच्या नजरेत भरत आहे. पण याचा नेमका उपयोग काय?
Picture Credit: Pinterest
WhatsApp वर एकावेळी काहीच स्टेटस दिसतात. ‘See More Status’ वर टॅप केल्यावर इतर कॉन्टॅक्ट्सचे स्टेटसही सहज पाहता येतात.
Picture Credit: Pinterest
पूर्वी अनेक स्टेटस पाहण्यासाठी वारंवार स्क्रोल करावे लागत होते. आता एका टॅपमध्ये अधिक अपडेट्स पाहणे सोपे झाले आहे.
Picture Credit: Pinterest
मित्र, कुटुंबीय किंवा सहकाऱ्यांनी शेअर केलेले स्टेटस सहज दिसतात. त्यामुळे महत्त्वाच्या अपडेट्स मिस होण्याची शक्यता कमी होते.
Picture Credit: Pinterest
सर्व स्टेटस शोधण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रोफाइलवर जाण्याची गरज राहत नाही. यामुळे WhatsApp वापरण्याचा अनुभव अधिक सोयीस्कर होतो.
Picture Credit: Pinterest
युजर्स अधिक स्टेटस पाहू लागल्याने स्टेटस फीचरचा वापर वाढू शकतो. तुमचे अपडेट्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वाढते.
\Picture Credit: Pinterest
WhatsApp Business वापरणाऱ्या छोट्या व्यवसायांना त्यांच्या ऑफर्स, नवीन उत्पादने आणि अपडेट्स अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवणे सोपे होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
ज्यांच्या स्टेटसकडे आधी लक्ष जात नव्हते, त्यांचे अपडेट्सही आता सहज दिसू शकतात. त्यामुळे अधिक कंटेंट एक्सप्लोर करता येतो.
Picture Credit: Pinterest
WhatsApp सतत युजर एक्सपिरियन्स सुधारण्यासाठी नवीन फीचर्स आणत असते. ‘See More Status’ हे त्याच दिशेने टाकलेले आणखी एक पाऊल आहे.
Picture Credit: Pinterest