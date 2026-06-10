जगातील सर्वात आलिशान गाड्यांपैकी एक मानली जाणारी रोल्स-रॉइल्स.
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आकर्षक डिझाइन आणि शाही आरामासाठीच नव्हे तर तिच्या महागड्या देखभालीसाठी प्रसिद्ध आहे.
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रोल्स-रॉइसची मालकी असणे केवळ महागच नाही, तर त्याची सर्व्हिस आणि देखभालीचा खर्चही खूप जास्त असतो.
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अनेकांना प्रश्न पडतो की इतक्या महागड्या गाडीच्या सर्व्हिसिंगसाठी किती खर्च येतो आणि ती किती मायलेज देते.
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रोल्स-रॉइसच्या सर्व्हिसचा खर्च गाडीचे मॉडेल, वापर आणि देशानुसार बदलतो.
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नियमित सर्व्हिसिंगसाठी साधारणपणे लाखो रुपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो.
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बऱ्याच प्रकरणांमध्ये वार्षिक देखभाल आणि सर्व्हिसिंगचा खर्च ५ लाख ते १५ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक असू शकतो.
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रोल्स-रॉइल्स गाड्या मायलेजसाठी नव्हे तर आलिशानपणा, आराम आणि दमदार कामगिरीसाठी ओळखल्या जातात.
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कंपनीच्या बहुतेक मॉडेल्समध्ये मोठे V12 किंवा शक्तीशाली पेट्रोल इंजिन असतात. परिणामी, त्यांची इंधन कार्यक्षमता सर्वसाधारण गाड्यांइतकी चांगली नसते.
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