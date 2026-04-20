उन्हाळ्यात एअर कंडिशनर हा एक मोठा आधार असतो.
अशा परिस्थितीत, एसीसोबत स्टॅबिलायझर ठेवणे आवश्यक आहे का?
तज्ज्ञांच्या मते, हे सर्वस्वी तुमचा एसी स्टॅबिलायझर-फ्री आहे की नाही यावर अवलंबून आहे.
तुमच्या एसीमध्ये आधीपासूनच इन-बिल्ट स्टबिलायझर असेल तर...
तुम्हाला वेगळा स्टॅबिलायझर बसवण्याची गरज नाही.
पण, तुमच्या भागातील वीजदाब खूप जास्त कमी-जास्त होत असेल तर...
तुमच् स्टॅबिलायझर नसलेला एसी सुद्धा खराब होऊ शकतो.
अशा परिस्थितीत तुम्ही एसीसोबत स्टॅबिलायझर देखील लावला पाहिजे.
