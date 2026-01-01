नजरेने तरुण होती घायाळ... श्वेता शिंदे!

Entertainment

1 January 2026

Author:  दिवेश चव्हाण 

अभिनेत्री श्वेता शिंदेने पोस्ट शेअर केली आहे.

श्वेता शिंदे

Picture Credit: Pinterest

लाल रंगाच्या साडीत अभिनेत्री फार सुंदर दिसत आहे.

रंग

Picture Credit: Pinterest

मोकळ्या केसांनी अभिनेत्रीच्या सौंदर्याला चार चंद्र दिले आहेत.

मोकळे केस

Picture Credit: Pinterest

अभिनेत्रीने दिलेले स्मित हास्य कुणीही दुर्लक्ष करू शकत नाही.

स्मित हास्य

Picture Credit: Pinterest

चाहत्यांनी अभिनेत्रीच्या सौंदर्याचे भरभरून कौतुके केली आहेत.

कौतुक

Picture Credit: Pinterest

अभिनेत्रीने कॅप्शनमध्ये 'Grace in every candid moment' असे नमूद केले आहे.

कॅप्शन

Picture Credit: Pinterest

