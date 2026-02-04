काम करताना लवकर लक्ष विचलित होणे, एकाच गोष्टीवर जास्त वेळ लक्ष केंद्रित न करता येणे हे मेंदू थकल्याचे पहिले लक्षण असू शकते.
लहान-लहान गोष्टी विसरणे, नुकतेच सांगितलेले शब्द किंवा काम आठवू न शकणे हे मानसिक थकव्याचे संकेत आहेत.
शारीरिक विश्रांती घेतली तरी मन आणि डोके जड वाटणे, उत्साह न वाटणे हे मेंदूला पुरेशी विश्रांती न मिळाल्यामुळे होते.
छोट्या गोष्टींवर राग येणे, चिडचिड वाढणे किंवा अचानक उदास वाटणे यामागे मानसिक ताण आणि मेंदूचा थकवा कारणीभूत असतो.
सोपे निर्णय घेणेही कठीण वाटणे, गोंधळ निर्माण होणे हे मेंदूवर जास्त ताण आल्याचे लक्षण आहे.
रात्री झोप न येणे, वारंवार जाग येणे किंवा जास्त झोपूनही ताजेतवाने न वाटणे हे मेंदू थकलेला असल्याचे संकेत देतात.
सतत स्क्रीन पाहणे, विचारांचा भार यामुळे डोकेदुखी, डोळे जळजळणे किंवा जड वाटणे ही लक्षणे दिसतात.
