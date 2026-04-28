महिन्याला येणाऱ्या पिंपल्सवर प्रभावी उपाय

28 April 2026

Author:  नुपूर भगत

दर महिन्याला पिंपल्स येत असतील, तर त्यामागे हार्मोन्सचा मोठा प्रभाव असू शकतो.

हार्मोनल बदलांमुळे त्वचेवर अतिरिक्त तेल तयार होते आणि त्यामुळे पिंपल्स येऊ लागतात.

त्वचा स्वच्छ ठेवण्यासाठी दिवसातून किमान दोन वेळा सौम्य फेसवॉशचा वापर करा.

त्वचेसाठी हलके आणि ऑइल-फ्री प्रॉडक्ट्स वापरणे अधिक योग्य ठरते.

संतुलित आहार घ्या आणि जंक फूडचे सेवन शक्यतो टाळा.

दररोज पुरेसे पाणी पिल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.

ताण-तणाव कमी ठेवल्यास त्वचेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.

दररोज किमान सात ते आठ तासांची झोप घेतल्याने त्वचा निरोगी राहते.

