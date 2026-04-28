दर महिन्याला पिंपल्स येत असतील, तर त्यामागे हार्मोन्सचा मोठा प्रभाव असू शकतो.
Picture Credit: Pinterest
हार्मोनल बदलांमुळे त्वचेवर अतिरिक्त तेल तयार होते आणि त्यामुळे पिंपल्स येऊ लागतात.
Picture Credit: Pinterest
त्वचा स्वच्छ ठेवण्यासाठी दिवसातून किमान दोन वेळा सौम्य फेसवॉशचा वापर करा.
Picture Credit: Pinterest
त्वचेसाठी हलके आणि ऑइल-फ्री प्रॉडक्ट्स वापरणे अधिक योग्य ठरते.
Picture Credit: Pinterest
संतुलित आहार घ्या आणि जंक फूडचे सेवन शक्यतो टाळा.
Picture Credit: Pinterest
दररोज पुरेसे पाणी पिल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडण्यास मदत होते.
Picture Credit: Pinterest
ताण-तणाव कमी ठेवल्यास त्वचेवर त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसून येतो.
Picture Credit: Pinterest
दररोज किमान सात ते आठ तासांची झोप घेतल्याने त्वचा निरोगी राहते.
Picture Credit: Pinterest