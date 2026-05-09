कमी गुंतवणुकीत सुरू होणारे साइड इनकम पर्याय

Life style

09 May 2026

Author:  नुपूर भगत

वेबसाइट, ब्लॉग किंवा सोशल मीडियासाठी लेख लिहून घरबसल्या कमाई करता येते.

फ्रीलान्स लेखन

Picture Credit: Pinterest

शालेय विषय, भाषा किंवा कौशल्य शिकवून अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकता.

ऑनलाइन शिकवणी

Picture Credit: Pinterest

व्हिडिओ बनवून जाहिराती आणि ब्रँड प्रमोशनमधून पैसे कमवता येतात.

यूट्यूब चॅनल

Picture Credit: Pinterest

टिफिन, स्नॅक्स किंवा मिठाई बनवून छोटा व्यवसाय सुरू करता येतो.

घरगुती खाद्यपदार्थ विक्री

Picture Credit: Pinterest

लोगो, पोस्टर किंवा सोशल मीडिया पोस्ट डिझाईन करून पैसे मिळवता येतात.

ग्राफिक डिझाईन सेवा

Picture Credit: Pinterest

ऑनलाइन प्रॉडक्टची लिंक शेअर करून प्रत्येक विक्रीवर कमिशन मिळते.

एफिलिएट मार्केटिंग

Picture Credit: Pinterest

हँडमेड वस्तू सोशल मीडिया किंवा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर विकता येतात.

हँडमेड वस्तूंची विक्री

Picture Credit: Pinterest

कंटेंट क्रिएटर्ससाठी एडिटिंगचे काम करून चांगली कमाई होऊ शकते.

फोटो किंवा व्हिडिओ एडिटिंग

Picture Credit: Pinterest

चॉकलेटी आणि स्पॉंजी ओरिओ बिस्कीट केक रेसिपी

पुढे वाचा