पांढरा, क्रीम, पेस्टल शेड्स घर मोठं दिसायला मदत करतात.
Picture Credit: Pinterest
सोफा-कम-बेड, स्टोरेज असलेली टेबल्स वापरा.
Picture Credit: Pinterest
वॉल शेल्फ्स आणि हँगिंग डेकोर घराला आकर्षित करतील.
Picture Credit: Pinterest
आरशामुळे स्पेस डबल दिसते. घरात एक तरी मोठा आरसा लावा.
Picture Credit: Pinterest
त गरजेनुसार उघडा आणि जागा वाचवा. लहान घरासाठी हे एकदम परफेक्ट आहे.
Picture Credit: Pinterest
जास्त वस्तू ठेवू नका, कमी वस्तूत घाला मिनिमल लूक द्या.
Picture Credit: Pinterest
रंगीबेरंगी नाही तर नैसर्गिक प्रकाश आणि वॉर्म लाईट्स वापरा.
Picture Credit: Pinterest