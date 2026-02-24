10,000 च्या बजेटमधील स्वस्तात मस्त स्मार्टफोन्स

Technology

24 February 2026

Author:  वेद बर्वे

किंमत अंदाजे 9,099 रुपये 5G सपोर्ट, मोठा डिस्प्ले आणि  पैसा वसूल परफॉर्मन्स

Redmi 14c 5G

Picture Credit: Pinterest

किंमत अंदाजे 7,249 रुपये संतुलित स्पेसिफिकेशन्स आणि दीर्घ बॅटरी बॅक-अप

Redmi A5

Picture Credit: Pinterest

किंमत अंदाजे 9,500 रुपये 5G सपोर्ट आणि सॉलीड 50MP  कॅमेरा कॉम्बो सेटअप

Poco C75 5G

Picture Credit: Pinterest

Motorola Moto G06

Picture Credit: Pinterest

किंमत अंदाजे 7,000 ते 8,000 7,000 mAh बॅटरी आणि स्मूथ डिस्प्ले

किंमत अंदाजे 6,999 रुपये कमी पैशात विश्वासू ब्रँडचे चांगले रिटर्न्स

Samsung Galaxy M07

Picture Credit: Pinterest

किंमत अंदाजे 7,099 रुपये 5,200 mAh बॅटरी, स्मूथ अँड क्लीन Android अनुभव

Motorola G05

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत 6,999 रुपये 5G सपोर्ट, मोठी बॅटरी व  बजेट-फ्रेंडली फिचर्स

Lava Bold N1 Lite

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे किंमत 6,569 रुपये बजेटमध्ये गेमिंगसाठी चांगला, डिसेन्ट परफॉर्मन्स

Realme C61

Picture Credit: Pinterest

