किंमत अंदाजे 9,099 रुपये 5G सपोर्ट, मोठा डिस्प्ले आणि पैसा वसूल परफॉर्मन्स
Picture Credit: Pinterest
किंमत अंदाजे 7,249 रुपये संतुलित स्पेसिफिकेशन्स आणि दीर्घ बॅटरी बॅक-अप
Picture Credit: Pinterest
किंमत अंदाजे 9,500 रुपये 5G सपोर्ट आणि सॉलीड 50MP कॅमेरा कॉम्बो सेटअप
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
किंमत अंदाजे 7,000 ते 8,000 7,000 mAh बॅटरी आणि स्मूथ डिस्प्ले
किंमत अंदाजे 6,999 रुपये कमी पैशात विश्वासू ब्रँडचे चांगले रिटर्न्स
Picture Credit: Pinterest
किंमत अंदाजे 7,099 रुपये 5,200 mAh बॅटरी, स्मूथ अँड क्लीन Android अनुभव
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे किंमत 6,999 रुपये 5G सपोर्ट, मोठी बॅटरी व बजेट-फ्रेंडली फिचर्स
Picture Credit: Pinterest
अंदाजे किंमत 6,569 रुपये बजेटमध्ये गेमिंगसाठी चांगला, डिसेन्ट परफॉर्मन्स
Picture Credit: Pinterest