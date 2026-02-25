इन्स्टावर चांगला रिच व एंगेजमेंट मिळवण्यासाठी पोस्टिंगचे टायमिंग योग्य हवे
जाणून घेऊया, इन्स्टावर पोस्ट करण्याची योग्य वेळ कोणती?
स्टडी रिपोर्टनुसार, 'ही' आहेत Insta पोस्टिंगसाठी योग्य टायमिंग
लोक झोपेतून उठल्यावर व आवरताना मोबाईल स्क्रोल करतात
लंच ब्रेकमध्ये सोशल मीडिया एंगेजमेंट जास्त प्रमाणात वाढते
कामावरुन घरी जाताना, प्रवासात लोक सोशल मीडिया जास्त वापरतात
स्टडी रिपोर्टनुसार: मंगळ, बुध आणि गुरुवारी सर्वाधिक एंगेजमेंट
लोक घरी रिलॅक्स मोडमध्ये असाताना, फोन जास्त वापरतात
आठवड्याभराच्या कामाची सुरुवात करण्याआधी लोक स्ट्रेस घालवायला फोन स्क्रोल करतात
तुमच्या प्रोफाइलमधील Instagram Insights→ Audience→ Most Active Times पाहून अंदाज घेऊ शकता
