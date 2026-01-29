मऊ अन् मसालेदार चवीची कलेजी मीअसला फ्राय रेसिपी 

Life style

29  January 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम बकऱ्याची किंवा कोंबड्याची कलेजी घेऊन धुवून त्याचे लहान तुकडे करा.

लहान तुकडे करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करून त्यात चिरलेला कांदा टाकून गुलाबी होईपर्यंत परता.

तेल गरम करणे

Picture Credit: Pinterest

आता त्यात आले-लसूण पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परता.

आले-लसूण पेस्ट

Picture Credit: Pinterest

मग यात लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला घालून नीट परता.

मसाला तयार करणे

Picture Credit: Pinterest

साहित्य चांगल शिजलं की यात कलेजीचे तुकडे घाला, हलकं पाणी घालून वर झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजू द्या.

कलेजी टाका

Picture Credit: Pinterest

मीठ तपासा, लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा. कलेजीला शिजायला 10-15 मिनिटे लागतात.

Picture Credit: Pinterest

तयार कलेजी भाकरी किंवा चपातीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा. 

सर्व्ह करा 

Picture Credit: Pinterest

