सर्वप्रथम बकऱ्याची किंवा कोंबड्याची कलेजी घेऊन धुवून त्याचे लहान तुकडे करा.
कढईत तेल गरम करून त्यात चिरलेला कांदा टाकून गुलाबी होईपर्यंत परता.
आता त्यात आले-लसूण पेस्ट घालून कच्चा वास जाईपर्यंत परता.
मग यात लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला घालून नीट परता.
साहित्य चांगल शिजलं की यात कलेजीचे तुकडे घाला, हलकं पाणी घालून वर झाकण ठेवून मंद आचेवर शिजू द्या.
मीठ तपासा, लिंबाचा रस आणि कोथिंबीर घालून गॅस बंद करा. कलेजीला शिजायला 10-15 मिनिटे लागतात.
तयार कलेजी भाकरी किंवा चपातीसोबत खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
