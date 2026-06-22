इटालियन दुचाकी कंपनी एप्रिलियाने भारतीय बाजारपेठेत आपल्या प्रसिद्ध ट्युओनो ४५७ बाईकची एक नवीन स्पेशल एडिशन लाँच केली आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही रचना २०२६ च्या प्रसिद्ध ट्युओनो १००० आर पासून प्रेरित आहे. ज्यामुळे याला एक खास रेट्रो आणि स्पोर्टी स्टाईल लाभली आहे.
Picture Credit: Pinterest
ही बाईक मांबा ब्लॅक आणि प्युमा ग्रे या दोन नवीन रंगांच्या पर्यायांमध्ये उपलब्ध करण्यात आली आहे.
Picture Credit: Pinterest
नवीन ग्राफीक्समुळे बाईक पूर्वीपेक्षा अधिक चांगली दिसत आहे, यात एक नवीन स्मोक्ड फ्लायस्क्रीनसुद्धा देण्यात आली आहे. ज्यामुळे तिला स्पोर्टी लूक मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
नवीन ट्युओनो ४५७ मध्ये पू्र्वीपेक्षा उंच हँडलबार आहे, ज्यामुळे चालकाला अधिक सरळ आणि आरामदायक रायडिंग पोझिशन मिळते.
\Picture Credit: Pinterest
यात एक ऍडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक लिव्हर देखील आहे. जो रायडर आपल्या बोटांच्या लांबीनुसार सेट करु शकतो.
Picture Credit: Pinterest
कंपनीने बाईकच्या सस्पेंशन सेटअपमध्येही बदल केले आहेत. ज्यामुळे खराब रस्ते, खड्डे आणि स्पीड ब्रेकर्सवरुन जाताना अधिक आरामदायी अनुभव मिळतो.
Picture Credit: Pinterest
त्याच्या आसनांमध्ये उच्च लवचिकतेचा फोन वापरण्यात आला आहे. जो लांबट्या प्रवासात उत्तम आधार देतो.
Picture Credit: Pinterest
या बाईकमध्ये ४५७ सीसी पॅरलल ट्विन, लिक्विड-कूल्ड इंजिन आहे. जे ४७.६ बीएचपी पॉवर आणि ४३.५ एनएम टॉर्क निर्माण करते.
Picture Credit: Pinterest
इंजिनला ६-स्पीड गिअरबॉक्स जोडलेला आहे. यात टीएफटी इन्स्टुमेंट कन्सोल, पूर्ण-एलईडी लायटिंग आणि इमोबिलायझर इग्निशन सिस्टीम मिळते.
Picture Credit: Pinterest
बाय-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर, टीपीएमएस, यूएसबी चार्जर, अँटी-थेफ्ट सिस्टीम, पॅसेंजर सीट कव्हर, फोर्क स्लायडर्स, हेल्मेट केबल लॉक यांसारख्या ऍक्सेसरीज देखील उपलब्ध आहेत.
Picture Credit: Pinterest
देशभरातली एप्रिलिया डीलरशिपवर बुकिंग सुरु झाले आहे. अधिकृत वेबसाईट आणि डीलरशिपद्वारे बुकिंग करता येईल.
Picture Credit: Pinterest
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