एका भांड्यात दही, तेल, आलं-लसूण पेस्ट, लाल तिखट, जिरे पावडर, धणे पावडर, गरम मसाला आणि मीठ मिसळा.
Picture Credit: Pinterest
या मिश्रणात पनीरचे तुकडे घालून नीट मॅरिनेट करा आणि 15 मिनिटे बाजूला ठेवा.
पॅन गरम करून थोडे तेल घाला. मॅरिनेट केलेले पनीर मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी होईपर्यंत परतून घ्या.
एका छोट्या बाऊलमध्ये मयोनिज, दही, लिंबाचा रस आणि काळी मिरी मिसळून क्रीमी सॉस तयार करा.
आता शावरमा ब्रेड किंवा रोटी हलकी गरम करून घ्या.
ब्रेडवर आधी सॉस लावा, त्यावर परतलेले पनीर, कांदा, टोमॅटो, काकडी आणि कोबी ठेवा.
ब्रेड नीट रोल करा, अर्धा कापून गरमागरम पनीर शावरमा सर्व्ह करा.
