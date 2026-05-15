उन्हाळ्यात खा 'हे' पदार्थ, पोटाला मिळेल थंडावा

15 May 2026

Author:  प्रियंका मुंदिनकेरी

उन्हाळा

तीव्र उष्णता, पाण्याची कमतरता आणि बाहेरचे खाणे यांचा पोटावर परिणाम होऊ शकतो.

पोटाच्या समस्या

उष्णतेमुळे गॅस, अपचन, बद्धकोष्ठता, अॅसिडिटी आणि पोटदुखी यांसारख्या समस्या उ‌द्भवू शकतात. 

दही

दही पोटाला आराम देते आणि चांगले बॅक्टेरिया वाढवते. त्यामुळे गॅस, अपचन  यांसारख्या समस्यांपासून आराम मिळतो.

केळी पोटासाठी आरामदायी असतात. यात असलेले फायबर आणि पोटॅशियम पचनसंस्था निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

केळी

काकडीमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते. ज्यामुळे पोटाला थंडावा मिळतो.

काकडी

कलिंगड शरीरातील हायड्रेटेड ठेवते. तसेच उन्हाळ्यात पचनक्रिया सुधारण्यास मदत करते.

कलिंगड

पपईतील 'पेपेन' एन्झाइम  बद्धकोष्ठता, गॅस आणि अपचन कमी करुन आतड्यांचे आरोग्य राखण्यास मदत करते.

पपई

नारळ पाणी शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन राखते आणि पोटाला आराम देते. 

नारळ पाणी

