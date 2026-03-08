बटर गार्लिक कोळंबी रेसिपी 

Life style

08 March 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम कोळंबी स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यातील शेल आणि नस  काढून टाका.

बटाटे मॅश करा

Picture Credit: Pinterest

कोळंबीत मीठ, काळी मिरी आणि लिंबाचा रस घालून 10 मिनिटे मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवा.

 मसाला लावा

Picture Credit: Pinterest

पॅनमध्ये बटर घालून मध्यम आचेवर वितळू द्या.

 बटर गरम करा

Picture Credit: Pinterest

बटरमध्ये चिरलेला लसूण घालून 1–2 मिनिटे हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.

लसूण परता

Picture Credit: Pinterest

आता मॅरिनेट केलेली कोळंबी पॅनमध्ये घालून 3–4 मिनिटे शिजवा.

 कोळंबी घाला

Picture Credit: Pinterest

चिली फ्लेक्स आणि थोडी काळी मिरी घालून सर्व मिश्रण चांगले हलवा.

फ्लेवर वाढवा

Picture Credit: Pinterest

वरून कोथिंबीर घाला आणि गरमागरम बटर गार्लिक श्रिम्प सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

कुरकुरीत आणि मसालेदार, बनवा कोलकाता स्टाईल व्हेज चॉप 

पुढे वाचा