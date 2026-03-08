सर्वप्रथम कोळंबी स्वच्छ धुवून घ्या आणि त्यातील शेल आणि नस काढून टाका.
कोळंबीत मीठ, काळी मिरी आणि लिंबाचा रस घालून 10 मिनिटे मॅरिनेट होण्यासाठी ठेवा.
पॅनमध्ये बटर घालून मध्यम आचेवर वितळू द्या.
बटरमध्ये चिरलेला लसूण घालून 1–2 मिनिटे हलका सोनेरी होईपर्यंत परता.
आता मॅरिनेट केलेली कोळंबी पॅनमध्ये घालून 3–4 मिनिटे शिजवा.
चिली फ्लेक्स आणि थोडी काळी मिरी घालून सर्व मिश्रण चांगले हलवा.
वरून कोथिंबीर घाला आणि गरमागरम बटर गार्लिक श्रिम्प सर्व्ह करा.
