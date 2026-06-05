२३ किमी मायलेज असलेली आणि कुटुंबासाठी पुरेशी जागा असलेली सुझुकी.
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सुझुकीने आपली पॉवरफुल्ल मिनीव्हॅन आणली आहे.कंपनीने हायब्रीड पॉवरसह येणाऱ्या सुझुकी लँडीचे २०२६चे मॉडेल सादर केले आहे.
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सुझुकीने २००७ साली पहिल्यांदा लँडी बाजारात आणली. मध्यम आकाराची मिनीव्हॅन घेऊ इच्छिणाऱ्यांमध्ये ही कार बरीच लोकप्रिय आहे.
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कंपनीने व्हॅनचे एक नवीन व्हर्जन आणले आहे. जी टोयोटाच्या नवीनतम TNGA-C प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. कंपनीने २०२२ मध्ये या प्लॅटफॉर्मचा वापर सुरु केला होता.
Picture Credit: Pinterest
अपडेटेड सुझुकी लँडीमध्ये सुरक्षित चार्जिंग हायब्रीड तंत्रज्ञान आहे. ही मिनिव्हॅन १.८ लिटर पेट्रोल इंजिन आणि इलेक्ट्रिक मोटरसह येते.
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एकत्रित पॉवर आउटपुट १३८ पीएस आहे. ही मिनीव्हॅन ई-सीव्हीटी ट्रान्समिशनशी जोडलेली आहे. याची इंधन कार्यक्षमता २.२ किलोमीटर प्रति लिटर आहे.
Picture Credit: Pinterest
लँडी ई फोर व्हेरिएंटमध्ये फोर-व्हील ड्राइव्ह असून हिवाळ्यातील उत्तम कामगिरीसाठी स्नो एक्स्ट्रा मोड हे वैशिष्ट्य आहे. ही मिनीव्हॅन जपानमध्ये सादर करण्यात आली.
Picture Credit: Pinterest
जपानमध्ये सुझुकी लँडी ३,८४५,६०० JPY (अंदाजे २३ लाख) च्या सुरुवातीच्या किंमतीत उपलब्ध होईल. तर ४WD व्हेरिएंट ४१.२८ लाख JPY मध्ये उपलब्ध होईल.
Picture Credit: Pinterest
ही व्हॅन आता ८ सीटर व्हर्जनमध्ये उपलब्ध आहे. या मिनीव्हॅनमध्ये ७-इंचाचा इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आहे. मात्र, यामध्ये कंपनीकडून बसवलेली इन्फोटेनमें सिस्टीमम दिलेली नाही.
Picture Credit: Pinterest
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