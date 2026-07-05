झटपट आणि कुरकुरीत कॉर्न स्नॅक

Life style

05 July 2026

Author:  नुपूर भगत

स्वीट कॉर्नचे दाणे 3–4 मिनिटे उकळत्या पाण्यात शिजवून घ्या. पाणी पूर्ण काढून दाणे स्वच्छ कापडावर पसरून कोरडे करा.

मक्याचे दाणे उकळवा 

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एका भांड्यात कॉर्नफ्लोअर, तांदळाचे पीठ, मैदा, मीठ, लाल तिखट आणि काळी मिरी पावडर आणि कॉर्न घालून व्यवस्थित एकत्र करा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करून मध्यम आचेवर कॉर्न थोडेथोडे करून सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. नंतर टिश्यू पेपरवर काढा.

कुरकुरीत तळा

Picture Credit: Pinterest

दुसऱ्या पॅनमध्ये बटर गरम करून त्यात लसूण आणि हिरव्या मिरच्या घालून काही सेकंद परता.

लसूण आणि हिरव्या मिरच्या

Picture Credit: Pinterest

आता त्यात कांदा आणि ढोबळी मिरची घालून 1–2 मिनिटे हलके परता, जेणेकरून त्यांचा कुरकुरीतपणा टिकून राहील.

कांदा आणि ढोबळी मिरची

Picture Credit: Pinterest

तळलेले कॉर्न, चाट मसाला, लाल तिखट आणि लिंबाचा रस घालून सर्व साहित्य चांगले हलवून एकजीव करा.

चाट मसाला

Picture Credit: Pinterest

वरून ताजी कोथिंबीर भुरभुरवा आणि गरमागरम कुरकुरीत क्रिस्पी कॉर्न लगेच सर्व्ह करा. 

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

झटपट आणि पौष्टिक मसाला ओट्स रेसिपी!

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