हिरव्या मिरच्या, लसूण आणि भाजलेले शेंगदाणे खलबत्त्यात किंवा मिक्सरमध्ये जाडसर ठेचून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
पनीरचे मध्यम आकाराचे चौकोनी तुकडे करून बाजूला ठेवा.
Picture Credit: Pinterest
कढईत तेल गरम करून त्यात जिरे घाला आणि तडतडू द्या.
Picture Credit: Pinterest
तयार केलेला मिरची-लसूण ठेचा कढईत घालून 2-3 मिनिटे परता.
Picture Credit: Pinterest
तयार केलेला मिरची-लसूण ठेचा कढईत घालून 2-3 मिनिटे परता.
Picture Credit: Pinterest
पनीरचे तुकडे घालून हलक्या हाताने मिसळा आणि 3-4 मिनिटे शिजवा.
Picture Credit: Pinterest
गॅस बंद करून वरून कोथिंबीर भुरभुरा आणि गरमागरम पनीर ठेचा भाकरी, पोळी किंवा पराठ्यासोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest