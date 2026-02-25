नवी TATA Sumo: सॉलिड मायलेज, दमदार फिचर्स, उत्तम परफॉरमन्स
Picture Credit: Pinterest
2.2L BS6 डिझेल इंजिन, अंदाजे 140 PS पॉवर व सुमारे 320 Nm टॉर्क
रियल-वर्ल्ड मायलेज: सुमारे 20–22 kmpl, सिटी राईड व हायवेवर चांगला परफॉर्मन्स
7 लोकांसाठी आरामदायी सीटिंग ले-आउट (2+3+2)
नवीन मॉडेलमध्ये SUV-टाइप स्टायलिश डिझाईन आणि आधुनिक लूक
ABS, EBD, मल्टी-पल एयरबॅग्स, रियर पार्किंग सेन्सर्स व कॅमेराची सुविधा
नेव्हिगेशन व एंटरटेनमेन्टसाठी मोठी टचस्क्रीन सिस्टम
मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक दोन्ही ट्रान्समिशन ऑप्शन्स
एक्स-शोरुम किंमत अंदाजे 10-13 लाखांदरम्यान, व्हेरिअंटनुसार किंमतीत बदल
