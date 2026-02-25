TATA Sumo चे अपडेटेड वर्जन पाहिलेत का?

Automobile

25 February 2026

Author:  वेद बर्वे

नवी TATA Sumo: सॉलिड मायलेज, दमदार फिचर्स, उत्तम परफॉरमन्स

New TATA Sumo

Picture Credit: Pinterest

2.2L BS6 डिझेल इंजिन, अंदाजे 140 PS पॉवर व सुमारे 320 Nm टॉर्क

इंजिन पॉवर

Picture Credit: Pinterest

रियल-वर्ल्ड मायलेज: सुमारे 20–22 kmpl, सिटी राईड व हायवेवर चांगला परफॉर्मन्स

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

सीटिंग क्षमता

Picture Credit: Pinterest

7 लोकांसाठी आरामदायी सीटिंग  ले-आउट (2+3+2)

डिझाईन

Picture Credit: Pinterest

नवीन मॉडेलमध्ये SUV-टाइप स्टायलिश डिझाईन आणि आधुनिक लूक

सेफ्टी फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

ABS, EBD, मल्टी-पल एयरबॅग्स, रियर  पार्किंग सेन्सर्स व कॅमेराची सुविधा

नेव्हिगेशन व एंटरटेनमेन्टसाठी मोठी टचस्क्रीन सिस्टम

स्मार्ट फिचर्स

Picture Credit: Pinterest

मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक  दोन्ही ट्रान्समिशन ऑप्शन्स

ट्रांसमिशन

Picture Credit: Pinterest

एक्स-शोरुम किंमत अंदाजे 10-13  लाखांदरम्यान, व्हेरिअंटनुसार किंमतीत बदल

किंमत

Picture Credit: Pinterest

