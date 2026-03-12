बाजारात Tata Sierra ला तुफान मागणी येत आहे. यामुळे कंपनीला प्रॉडक्शन वाढवावे लागले आहे. १ लाखाच्या वर बुकिंग
बुकिंगवरूनच कारच्या मागणीबाबत अंदाज लावता येऊ शकतो. टाटा सिएराची विक्री जानेवारी मध्यापासून सुरू झाली
टाटा मोटर्सने फेब्रुवारी 2026 पर्यंत 14 हजार युनिट्सना डिलिव्हरी दिली आहे
कंपनीने सांगितले की, कारचे प्रॉडक्शन वेगाने वाढविण्यात आले आहे, ज्यामुळे वेटिंग कालावधी कमी होईल
यासाठी कंपनी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आणि सप्लायर्ससह एकत्र काम करते आहे
यासह कारच्या दर्जात कोणतीही कमतरता राहणार नाही याकडेही कंपनी कटाक्षाने लक्ष देत आहे
कंपनीच्या रिपोर्टनुसार, दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत प्रॉडक्शन वाढवून 15 हजार मासिक व्हावे असा कंपनीचा कयास आहे
Tata Sierra ची किंमत 11.49 लाख रूपये एक्स शोरूम असून ही कार 3 इंजिन पर्यायांसह उपलब्ध आहे
