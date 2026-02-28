Picture Credit: heromotocorp
26 km/l claimed तर 22–28 km/l रियल-वर्ल्ड फ्युएल एफिशिएन्सी
7″ टचस्क्रीन (मॅप आणि मनोरंजन) उच्च वेरिएंटमध्ये उपलब्ध
रियर AC वेंट्स, Bluetooth/USB /AUX, डिजिटल MID, पॉवर विंडोज, सेंट्रल लॉकिंग
7 सीटर प्रशस्त SUV केबिन, फॅमिलीसाठी परफेक्ट
ड्युअल एअरबॅग्स, ABS + EBD, रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स; काही वेरिएंट्स मध्ये 360° कॅमेरा आणि हिल-डिसेंट कंट्रोल
50-65 L टँक क्षमतेमुळे एकाच टँकवर 1000-1200 km रेंज शक्य
सुमो बेस वेरिएंट- अंदाजे ₹8.99 लाख ते टॉप वेरिएंट अंदाजे ₹11.99 लाखपर्यंत