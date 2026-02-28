Tata Sumo 7-Seater SUV बजेटमध्ये सोन्यासारखी कार

Automobile

28 February 2026

Author:  वेद बर्वे

2.0 L टर्बो डिझेल इंजिन, 115 PS  पॉवर, 300 Nm टॉर्क, 6-स्पीड  मॅन्युअल, सिटी आणि हायवे  दोन्हीमध्ये भारी ड्राइविंग

Tata Sumo 7-Seater SUV

956 cc, 4-सिलेंडर CR4 डिझेल  इंजिन, 5-स्पीड मॅन्युअल गियरबॉक्स व रियर-व्हील-ड्राइव

इंजिन

26 km/l claimed तर 22–28 km/l  रियल-वर्ल्ड फ्युएल एफिशिएन्सी

मायलेज

इन्फोटेनमेंट

7″ टचस्क्रीन (मॅप आणि मनोरंजन)  उच्च वेरिएंटमध्ये उपलब्ध

कंफर्ट फीचर्स

रियर AC वेंट्स, Bluetooth/USB /AUX, डिजिटल MID, पॉवर विंडोज,  सेंट्रल लॉकिंग

सीटिंग व स्पेस

7 सीटर प्रशस्त SUV केबिन, फॅमिलीसाठी परफेक्ट

सेफ्टी

ड्युअल एअरबॅग्स, ABS + EBD,  रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर्स; काही  वेरिएंट्स मध्ये 360° कॅमेरा आणि  हिल-डिसेंट कंट्रोल

रेंज

50-65 L टँक क्षमतेमुळे एकाच  टँकवर 1000-1200 km रेंज शक्य

किंमत

सुमो बेस वेरिएंट- अंदाजे ₹8.99  लाख ते टॉप वेरिएंट अंदाजे  ₹11.99 लाखपर्यंत

