Father's Day : तुमच्या वडिलांना शिकवा या डिजिटल ट्रिक्स 

Automobile

19 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

 फादर्स डे 

या Father's Day ला बाबांना एखादे गिफ्ट देण्यासोबतच या डिजिटल ट्रिक्स शिकवा; त्यांचा स्मार्टफोन वापर अधिक सोपा, सुरक्षित होईल.

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Emergency Contact

फोनमध्ये Emergency Contact कसा सेट करायचा, हे शिकवा.

Picture Credit: Pinterest

Google Maps

Google Maps वापरून मार्ग कसा शोधायचा, हे शिकवा.

Picture Credit: Pinterest

महत्त्वाचे फोटो Cloud Backup मध्ये कसे सेव्ह करायचे, ते शिकवा.

Cloud Backup

Picture Credit: Pinterest

UPI पेमेंट सुरक्षितपणे कसे करायचे, ते समजावून सांगा.

UPI Payments

Picture Credit: Pinterest

Spam Calls आणि Fraud Messages कसे ओळखायचे, याची माहिती द्या.

Fraud Messages 

\Picture Credit: Pinterest

WhatsApp वर Live Location कशी शेअर करायची, हे दाखवा.

WhatsApp वर Live Location 

Picture Credit: Pinterest

फोनमधील Large Text आणि Accessibility सेटिंग्ज सुरू करून द्या.

Accessibility

Picture Credit: Pinterest

QR Code स्कॅन करून माहिती किंवा पेमेंट कसे करायचे, ते दाखवा.

QR Code स्कॅन

Picture Credit: Pinterest

Strong Password आणि Screen Lock वापरण्याचे महत्त्व समजावून सांगा.

Screen Lock

Picture Credit: Pinterest

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