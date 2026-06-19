या Father's Day ला बाबांना एखादे गिफ्ट देण्यासोबतच या डिजिटल ट्रिक्स शिकवा; त्यांचा स्मार्टफोन वापर अधिक सोपा, सुरक्षित होईल.
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फोनमध्ये Emergency Contact कसा सेट करायचा, हे शिकवा.
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Google Maps वापरून मार्ग कसा शोधायचा, हे शिकवा.
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महत्त्वाचे फोटो Cloud Backup मध्ये कसे सेव्ह करायचे, ते शिकवा.
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UPI पेमेंट सुरक्षितपणे कसे करायचे, ते समजावून सांगा.
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Spam Calls आणि Fraud Messages कसे ओळखायचे, याची माहिती द्या.
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WhatsApp वर Live Location कशी शेअर करायची, हे दाखवा.
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फोनमधील Large Text आणि Accessibility सेटिंग्ज सुरू करून द्या.
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QR Code स्कॅन करून माहिती किंवा पेमेंट कसे करायचे, ते दाखवा.
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Strong Password आणि Screen Lock वापरण्याचे महत्त्व समजावून सांगा.
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Father’s Day 2026 : वडिलांसाठी उपयोगी ठरणारे खास गॅझेट्स