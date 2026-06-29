देशातील Top 7 बेस्टसेलर SUV

Automobile

29 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

बेस्टसेलर SUV

भारतीय ग्राहकांचा सर्वाधिक विश्वास जिंकणाऱ्या आणि विक्रीत आघाडीवर असलेल्या 7 SUV.

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Hyundai Creta 

प्रीमियम फीचर्स, आरामदायी केबिन आणि परफॉर्मन्समुळे Creta मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय आहे.

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Maruti Fronx

स्टायलिश डिझाइन, चांगले मायलेज आणि परवडणारी किंमत यामुळे Fronx ही भारतातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या SUV पैकी एक ठरली आहे.

Picture Credit: Pinterest

उत्तम सेफ्टी, कॉम्पॅक्ट आकार आणि शहरातील वापरासाठी योग्य फीचर्समुळे Tata Punch ला मोठी पसंती मिळत आहे.

Tata Punch

Picture Credit: Pinterest

पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि EV अशा अनेक पर्यायांसह Nexon ग्राहकांची कायमची आवडती SUV ठरली आहे.

Tata Nexon

Picture Credit: Pinterest

दमदार रोड प्रेझेन्स, पॉवरफुल इंजिन आणि 7-सीटर पर्यायामुळे Scorpio ची विक्री सातत्याने मजबूत राहिली आहे.

Mahindra Scorpio

\Picture Credit: Pinterest

कमी देखभाल खर्च, चांगले मायलेज आणि Maruti चे मोठे सर्व्हिस नेटवर्क यामुळे Brezza ची मागणी कायम आहे.

Maruti Brezza

Picture Credit: Pinterest

आधुनिक फीचर्स, टर्बो इंजिनचा पर्याय आणि आकर्षक डिझाइनमुळे Venue ही देखील भारतातील टॉप विक्री होणाऱ्या SUV मध्ये स्थान मिळवते.

Hyundai Venue

Picture Credit: Pinterest

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