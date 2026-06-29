भारतीय ग्राहकांचा सर्वाधिक विश्वास जिंकणाऱ्या आणि विक्रीत आघाडीवर असलेल्या 7 SUV.
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प्रीमियम फीचर्स, आरामदायी केबिन आणि परफॉर्मन्समुळे Creta मध्यम आकाराच्या SUV सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय आहे.
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स्टायलिश डिझाइन, चांगले मायलेज आणि परवडणारी किंमत यामुळे Fronx ही भारतातील सर्वाधिक विकल्या जाणाऱ्या SUV पैकी एक ठरली आहे.
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उत्तम सेफ्टी, कॉम्पॅक्ट आकार आणि शहरातील वापरासाठी योग्य फीचर्समुळे Tata Punch ला मोठी पसंती मिळत आहे.
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पेट्रोल, डिझेल, CNG आणि EV अशा अनेक पर्यायांसह Nexon ग्राहकांची कायमची आवडती SUV ठरली आहे.
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दमदार रोड प्रेझेन्स, पॉवरफुल इंजिन आणि 7-सीटर पर्यायामुळे Scorpio ची विक्री सातत्याने मजबूत राहिली आहे.
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कमी देखभाल खर्च, चांगले मायलेज आणि Maruti चे मोठे सर्व्हिस नेटवर्क यामुळे Brezza ची मागणी कायम आहे.
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आधुनिक फीचर्स, टर्बो इंजिनचा पर्याय आणि आकर्षक डिझाइनमुळे Venue ही देखील भारतातील टॉप विक्री होणाऱ्या SUV मध्ये स्थान मिळवते.
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