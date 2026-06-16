बाईकला रिझर्व्हमध्ये जाण्यापूर्वी झटका का बसतो?

Automobile

16 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

बाईकला बसतात धक्के

बाईक रिझर्व्हवर टाकण्यापूर्वी अचानक धक्के देऊ लागते, असे नेमके का होते? तुम्हाला माहिती आहे का?

Picture Credit: Pinterest

इंधन टाकीला असतात दोन पाईप 

तर बाईकच्या इंधन टाकीला एक नाही, तर दोन पाईप असतात एक लांब आणि एक छोटा.

Picture Credit: Pinterest

बाईक ऑन मोडमध्ये असते

जेव्हा बाईक ऑन मोडमध्ये असते, तेव्हा पेट्रोल लांब पाईपमधून इंजिनपर्यंत पोहोचते.

Picture Credit: Pinterest

हा पाईप टाकीच्या किंचित वरपर्यंत आलेला असतो, जेव्हा पेट्रोलची पातळी त्या पातळीच्या खाली जाते, तेव्हा लांब पाईप हवा खेचू लागतो आणि पेट्रोलऐवजी हवा मिळते.

लांब पाईप हवा खेचू लागतो 

Picture Credit: Pinterest

त्याचवेळी बाईकला धक्के बसतात आणि ती बंद पडते. 

बाईकला धक्के बसतात

Picture Credit: Pinterest

जेव्हा तुम्ही बाईक रिझर्व्हवर ठेवता, तेव्हा छोटा पाईप कामाला येतो, जो टाकीच्या अगदी तळापासून पेट्रोल खेचतो, ज्यामुळे बाईक पुन्हा चालू लागते.

बाईक पुन्हा चालते

\Picture Credit: Pinterest

हा छोटा रिझर्व्ह भाग साधारणपणे पूर्ण टाकीच्या १० ते १५ टक्के असतो म्हणजेच सुमारे १.५ ते २ लिटर पेट्रोल जवळच्या पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुरेसे असते.

छोटा रिझर्व्ह 

Picture Credit: Pinterest

धक्के लागण्याचे खरे कारण हे आहे की, जेव्हा पाईपचे नोझल पेट्रोलमधून बाहेर येते तेव्हा पेट्रोलऐवजी हवेचे बुडबुडे इंजिनमध्ये शिरु लागतात. 

पेट्रोलऐवजी हवेचे बुडबुडे

Picture Credit: Pinterest

Adventure Ridersची पसंती;  Honda Transalp XL750 मध्ये काय आहे खास?

पुढे वाचा