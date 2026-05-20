हिरव्या आणि पिवळ्या लिंबूमधील फरक जाणून घ्या 

20 May 2026

Author:  प्राजक्ता प्रधान

हिरवा आणि पिवळा लिंबू

पिवळा लिंबू पिकलेला असतो आणि हिरवा लिंबू कच्चा असतो. काही लोक हे सारखे समजतात. मात्र हे दोन्ही वेगळे असतात.

पिवळा लिंबू असतात तर हिरव्या लिंबूला लाइम म्हणतात. दोन्ही आंबट फळे आहेत, पण त्यांच्या प्रजाती वेगवेगळ्या आहेत.

काय असतो फरक 

लाइम जात ही सिट्रस ऑरेंटिफोलिया नावाने ओळखले जाते. तर लेमन सिट्रस लिमोन असतो. दोन्ही जगभर प्रसिद्ध आहे.

यामधील फरक

लिंबाच्या लागवडीसाठी उष्णकटिबंधीय आणि उपोष्णकटिबंधीय हवामानाची आवश्यकता असते. सिट्रस लिमोन साधारणपणे समशीतोष्ण हवामानात चांगले वाढते.

हवामानातील फरक

लाइम आणि लेमनचा रंग वेगळा असतो. याच्या त्यांच्या सालीचा पोतही वेगळा असतो. वेगळा असतो. जसा पिवळा लिंबू आकाराने मोठा आणि अंडाकृती असतो तसा हिरवा लिंबू लहान आणि गोल असतो.

आकारात फरक 

लाइम आणि लेमनच्या वासामध्ये फरक असतो. त्यामुळे त्याचा वापर वेगळा असतो. पिवळ्या लिंबूत आंबट सोबत गोडवा असतो. हिरव्या लिंबांना तीव्र आंबटपणा आणि उग्र सुगंध असतो.

चव आणि सुगंधातील फरक

हिरवा लिंबू आणि लाइमची जात पिवळी होऊन जाते. मात्र त्याचा वापर वेगळा आहे. जसे की, कॉकटेल, मॉकटेल, तिखट चटणी मेक्सिकन अन्नामध्ये वापर केला जातो. पिवळ्या लिंबूचा वापर कोशिंबीर आणि बेकिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. 

वापर आहे वेगळा

