पुरेशी झोप न मिळाल्यामुळे शरीर आणि मेंदूला विश्रांती मिळत नाही, ज्यामुळे थकवा आणि आळस वाढतो.
उशिरापर्यंत जागल्यामुळे ताण, चिंता आणि चिडचिड वाढू शकते. काही वेळा डिप्रेशनचाही धोका वाढतो.
झोप कमी झाल्यामुळे भूक वाढते आणि अनियमित खाण्यामुळे वजन वाढू शकते.
झोपेच्या कमतरतेमुळे एकाग्रता कमी होते आणि कामात चुका होण्याची शक्यता वाढते.
शरीराची इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे वारंवार आजार होण्याचा धोका वाढतो.
उशिरा झोपल्यामुळे त्वचा निस्तेज दिसते, डार्क सर्कल्स आणि पिंपल्सची समस्या वाढते.
उशिरापर्यंत जागल्यामुळे शरीरातील हार्मोन्सचा समतोल बिघडतो, ज्याचा परिणाम एकूण आरोग्यावर होतो.
