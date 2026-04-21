उशिरा झोपण्याची सवय तुमचं आरोग्य बिघडवतेय का?

21 April 2026

Author:  नुपूर भगत

पुरेशी झोप न मिळाल्यामुळे शरीर आणि मेंदूला विश्रांती मिळत नाही, ज्यामुळे थकवा आणि आळस वाढतो.

 झोपेचा अभाव

उशिरापर्यंत जागल्यामुळे ताण, चिंता आणि चिडचिड वाढू शकते. काही वेळा डिप्रेशनचाही धोका वाढतो.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

झोप कमी झाल्यामुळे भूक वाढते आणि अनियमित खाण्यामुळे वजन वाढू शकते.

वजन वाढते

झोपेच्या कमतरतेमुळे एकाग्रता कमी होते आणि कामात चुका होण्याची शक्यता वाढते.

लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण

शरीराची इम्युनिटी कमी झाल्यामुळे वारंवार आजार होण्याचा धोका वाढतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते

उशिरा झोपल्यामुळे त्वचा निस्तेज दिसते, डार्क सर्कल्स आणि पिंपल्सची समस्या वाढते.

 त्वचेवर परिणाम

उशिरापर्यंत जागल्यामुळे शरीरातील हार्मोन्सचा समतोल बिघडतो, ज्याचा परिणाम एकूण आरोग्यावर होतो.

हार्मोनल बॅलन्स बिघडतो

