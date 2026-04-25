सोशल मीडिया तुम्हाला कसं फसवतं?

25 April 2026

Author:  नुपूर भगत

सोशल मीडिया तुमचा वेळ हळूहळू चोरतो… आणि तुम्हाला ते कळतही नाही.

तुम्ही जे पाहता ते सगळं खरं नसतं, बहुतेक गोष्टी फिल्टर केलेल्या असतात.

Likes आणि Followers हे खरे आनंद देत नाहीत, ते फक्त तात्पुरता आनंद देतात.

Alogorithm ला जास्त वेळ अडकवण्यासाठीच डिझाइन केलेले असतात.

इतरांच्या परफेक्ट लाइफ पाहून आपली लाइफ कमी वाटू शकते.

तुमचा डेटा सतत ट्रॅक केला जातो आणि त्यावरूनच कंटेंट दाखवला जातो.

जास्त वापरामुळे मानसिक ताण, चिंता आणि अतिविचार वाढू शकते.

